快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：沙烏地警告伊朗勿再攻擊 否則展開報復

中央社／ 利雅德7日綜合外電報導

4名知情人士告訴路透社，沙烏地阿拉伯已告知伊朗，儘管利雅德傾向以外交方式解決美伊衝突，若伊朗續攻沙國及其能源領域，當局不排除對德黑蘭採取對應的行動。

沙烏地阿拉伯告知伊朗這項訊息後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍後就德黑蘭對鄰國發動攻擊致歉，似乎意在平息伊朗襲擊周圍國家民用設施引發的怒火。

知情人士說，自2月28日美國以色列聯手空襲伊朗及核計畫談判破局以來，沙烏地阿拉伯透過外交使節與伊朗保持定期聯絡。

知情人士透露，沙國外交部長、費瑟親王（PrinceFaisal bin Farhan）2天前已與伊朗外長阿拉奇（AbasAraghchi）通話，清楚表明利雅德的立場。

根據知情人士，利雅德開放看待任何有助緩和情勢及磋商的調解形式，強調無論是沙國或其他國家，均未允許美國利用他們的領空或領土對伊朗發動攻擊。

然而，知情人士引述費瑟親王說法指出，若伊朗續攻沙國領土或其能源基礎設施，沙國將被迫同意美軍使用其基地展開軍事行動，若德黑蘭續攻沙國重要能源設施，利雅德將展開報復。

沙烏地阿拉伯和伊朗外交部均暫未回應路透社置評請求。

伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

伊朗大規模攻擊波灣多國 沙烏地科威特阿聯淪目標

美增兵伊朗擬派第三支航艦 伊朗總統：絕不投降

伊朗總統才致歉 司法總監揚言續轟鄰國

相關新聞

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

以軍暗殺都巧合脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

美以聯軍精準擊殺多名伊朗高層，革命衛隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）被指在哈米尼遇襲前幾分鐘藉故離席，現場隨即遭空襲，他本人則再次逃過一劫。事實上，卡尼接掌聖城部隊（Quds Force）以來，屢屢在致命空襲中神秘脫身，因而被喻為有「九條命」。如今，他再度缺席德黑蘭高層死亡名單，反而成為內部疑心的重點人物。

總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」

英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。

對五角大廈協議憂心 OpenAI機器人部門主管辭職

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基（CaitlinKalinowski）今天宣布辭職，原因是對公司與美國...

伊朗開啟「馬賽克防禦」拖鄰國下水 跟美比誰更能抗壓

美國與以色列攻擊伊朗，「斬首」最高領袖哈米尼似乎未見顯著效果。德黑蘭當局現在已啟動「馬賽克防禦」，盡量把鄰國都拖下水，將衝突的影響極大化，押注美以兩國無法承受昂貴的持久戰；相信自己有更強的抗壓力，終能生存。

為了闖關荷莫茲海峽 一周至少10船改成「中國身分」

美以空襲伊朗引發中東局勢動盪，伊朗放話「控制」全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。由於近日外媒報導稱有商船改為「中國所有」後安全通過荷莫茲海峽，引發愈來愈多被困商船跟進仿效，據統計，過去一周至少10艘船隻將目的地信號修改為「中國身分」，藉「身分偽裝」避險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。