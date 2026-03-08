路透：沙烏地警告伊朗勿再攻擊 否則展開報復

4名知情人士告訴路透社，沙烏地阿拉伯已告知伊朗，儘管利雅德傾向以外交方式解決美伊衝突，若伊朗續攻沙國及其能源領域，當局不排除對德黑蘭採取對應的行動。

沙烏地阿拉伯告知伊朗這項訊息後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍後就德黑蘭對鄰國發動攻擊致歉，似乎意在平息伊朗襲擊周圍國家民用設施引發的怒火。

知情人士說，自2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗及核計畫談判破局以來，沙烏地阿拉伯透過外交使節與伊朗保持定期聯絡。

知情人士透露，沙國外交部長、費瑟親王（PrinceFaisal bin Farhan）2天前已與伊朗外長阿拉奇（AbasAraghchi）通話，清楚表明利雅德的立場。

根據知情人士，利雅德開放看待任何有助緩和情勢及磋商的調解形式，強調無論是沙國或其他國家，均未允許美國利用他們的領空或領土對伊朗發動攻擊。

然而，知情人士引述費瑟親王說法指出，若伊朗續攻沙國領土或其能源基礎設施，沙國將被迫同意美軍使用其基地展開軍事行動，若德黑蘭續攻沙國重要能源設施，利雅德將展開報復。

沙烏地阿拉伯和伊朗外交部均暫未回應路透社置評請求。