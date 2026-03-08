快訊

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／中華隊晉級劇本！明晚韓澳大戰是關鍵 滿足「2條件」前進邁阿密

聽新聞
0:00 / 0:00

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
根據伊朗及美國媒體報導，伊朗專家會議已差不多選定已故最高領袖哈米尼的接班人。圖為熱門人選哈米尼次子穆吉塔巴前年10月在伊朗德黑蘭的黎巴嫩真主黨辦公室。路透
根據伊朗及美國媒體報導，伊朗專家會議已差不多選定已故最高領袖哈米尼的接班人。圖為熱門人選哈米尼次子穆吉塔巴前年10月在伊朗德黑蘭的黎巴嫩真主黨辦公室。路透

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，專家會議成員米爾巴格瑞（Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri）在法斯通訊社發布的1段影片中說，1個決定性且壓倒性的看法已形成，它代表該會議大多數成員的觀點。

最高領袖將由該會議的88位資深教士選出。不過，伊朗當局至今仍未宣布哈米尼的繼任人。

會議 CNN 伊朗

延伸閱讀

拒川普干涉內政 伊朗專家會議擬24小時內選出新領袖

哈米尼空襲身亡 陸副外長赴伊朗使館弔唁表示「沈痛哀悼」

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

川普稱須參與伊朗最高領袖遴選 不接受哈米尼兒子接班

相關新聞

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

以軍暗殺都巧合脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

美以聯軍精準擊殺多名伊朗高層，革命衛隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）被指在哈米尼遇襲前幾分鐘藉故離席，現場隨即遭空襲，他本人則再次逃過一劫。事實上，卡尼接掌聖城部隊（Quds Force）以來，屢屢在致命空襲中神秘脫身，因而被喻為有「九條命」。如今，他再度缺席德黑蘭高層死亡名單，反而成為內部疑心的重點人物。

總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」

英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。

對五角大廈協議憂心 OpenAI機器人部門主管辭職

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基（CaitlinKalinowski）今天宣布辭職，原因是對公司與美國...

伊朗開啟「馬賽克防禦」拖鄰國下水 跟美比誰更能抗壓

美國與以色列攻擊伊朗，「斬首」最高領袖哈米尼似乎未見顯著效果。德黑蘭當局現在已啟動「馬賽克防禦」，盡量把鄰國都拖下水，將衝突的影響極大化，押注美以兩國無法承受昂貴的持久戰；相信自己有更強的抗壓力，終能生存。

為了闖關荷莫茲海峽 一周至少10船改成「中國身分」

美以空襲伊朗引發中東局勢動盪，伊朗放話「控制」全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。由於近日外媒報導稱有商船改為「中國所有」後安全通過荷莫茲海峽，引發愈來愈多被困商船跟進仿效，據統計，過去一周至少10艘船隻將目的地信號修改為「中國身分」，藉「身分偽裝」避險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。