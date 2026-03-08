最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，專家會議成員米爾巴格瑞（Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri）在法斯通訊社發布的1段影片中說，1個決定性且壓倒性的看法已形成，它代表該會議大多數成員的觀點。

最高領袖將由該會議的88位資深教士選出。不過，伊朗當局至今仍未宣布哈米尼的繼任人。