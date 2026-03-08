伊朗：美以空襲德黑蘭與周邊5座石油設施 造成4死

伊朗官員今天告訴國營電視台，美國與以色列夜間空襲伊朗首都德黑蘭（Tehran）及鄰近區域的5座石油設施，造成4人喪生。

法新社報導，伊朗國家石油產品配送公司（NIOPDC）執行長維斯卡拉米（KeramatVeyskarami）表示：「位於德黑蘭與艾布士（Alborz）的4座儲油設施及1座石油產品運輸中心昨夜遭敵機攻擊。」

他補充說：「我方4名人員在這起攻擊中罹難，其中2人是油罐車司機」，並指出這些設施「遭到損壞」，但「火勢已獲得控制」。

這波攻擊造成德黑蘭夜間冒出火光和濃煙，直到清晨時分煙霧仍籠罩整座城市。當地居民反映空氣中瀰漫燃燒物品的氣味。

維斯卡拉米強調，伊朗各地儲油設施「汽油儲備量充足」。

美以於2月28日聯手空襲伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），引發中東這場戰爭。

德黑蘭隨即出動無人機並發射飛彈，對以色列和波灣周圍與美國有關的目標展開報復。