總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」
英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。
報導說，川普談論梅洛尼時表示：「我愛義大利，我認為她是個偉大的領袖。她總是試圖提供協助，她是個優秀的領袖，也是我的朋友。」
梅洛尼5日表示，義大利計畫提供波斯灣國家防空援助。義大利一名海軍發言人6日說，一艘義大利海軍船艦正準備航向賽普勒斯，這是歐洲聯合任務的一部分，在賽普勒斯遭伊朗襲擊後提供保護。
