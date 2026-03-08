聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗大規模攻擊波灣國家 巴林海水淡化廠遇襲
伊朗持續大規模空襲波灣周遭國家，巴林內政部今天表示，伊朗發動無人機攻擊造成境內1座海水淡化廠受損，該國並於另一處擊落來襲的飛彈，掉落碎片造成3人受傷。
法新社報導，巴林內政部表示，飛彈碎片掉落造成穆哈拉克（Muharraq）當地一棟大學建築物受損；穆哈拉克是巴林首都麥納瑪（Manama）西北方1座島嶼。
內政部發表聲明說：「伊朗明目張膽的侵略導致3人受傷，飛彈碎片掉落也使穆哈拉克地區一棟大學建築物受損。」
巴林內政部指出，伊朗的侵略行徑包括隨機攻擊民間目標，並出動無人機攻擊，造成當地1座海水淡化廠受損。
德黑蘭稍早宣稱美國從巴林美軍基地攻擊當地1座海水淡化廠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。