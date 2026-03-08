快訊

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／中華隊晉級劇本！明晚韓澳大戰是關鍵 滿足「2條件」前進邁阿密

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗大規模攻擊波灣國家 巴林海水淡化廠遇襲

中央社／ 巴林首都麥納瑪8日綜合外電報導

伊朗持續大規模空襲波灣周遭國家，巴林內政部今天表示，伊朗發動無人機攻擊造成境內1座海水淡化廠受損，該國並於另一處擊落來襲的飛彈，掉落碎片造成3人受傷。

法新社報導，巴林內政部表示，飛彈碎片掉落造成穆哈拉克（Muharraq）當地一棟大學建築物受損；穆哈拉克是巴林首都麥納瑪（Manama）西北方1座島嶼。

內政部發表聲明說：「伊朗明目張膽的侵略導致3人受傷，飛彈碎片掉落也使穆哈拉克地區一棟大學建築物受損。」

巴林內政部指出，伊朗的侵略行徑包括隨機攻擊民間目標，並出動無人機攻擊，造成當地1座海水淡化廠受損。

德黑蘭稍早宣稱美國從巴林美軍基地攻擊當地1座海水淡化廠。

美國 建築物 內政部

延伸閱讀

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

伊朗大規模攻擊波灣多國 沙烏地科威特阿聯淪目標

哈米尼心腹嗆不投降也不停火！伊朗總統道歉又改口 波灣3國仍遇襲

伊朗攻擊擾亂航班 杜拜機場一度暫停後部分重啟

相關新聞

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社8日報導，在最高領袖哈米尼日前被擊殺後，伊朗「專家會議」已差不多選定繼任的最高領袖。

以軍暗殺都巧合脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

美以聯軍精準擊殺多名伊朗高層，革命衛隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）被指在哈米尼遇襲前幾分鐘藉故離席，現場隨即遭空襲，他本人則再次逃過一劫。事實上，卡尼接掌聖城部隊（Quds Force）以來，屢屢在致命空襲中神秘脫身，因而被喻為有「九條命」。如今，他再度缺席德黑蘭高層死亡名單，反而成為內部疑心的重點人物。

總是盡力協助是我的朋友！川普讚義總理梅洛尼「偉大領袖」

英國天空新聞報導，美國總統川普接受義大利「晚郵報」電話訪問時，稱讚義大利總理梅洛尼是「偉大領袖」，稱她願意幫助美以兩國對抗伊朗。

對五角大廈協議憂心 OpenAI機器人部門主管辭職

OpenAI機器人與消費性硬體部門主管卡里諾夫斯基（CaitlinKalinowski）今天宣布辭職，原因是對公司與美國...

伊朗開啟「馬賽克防禦」拖鄰國下水 跟美比誰更能抗壓

美國與以色列攻擊伊朗，「斬首」最高領袖哈米尼似乎未見顯著效果。德黑蘭當局現在已啟動「馬賽克防禦」，盡量把鄰國都拖下水，將衝突的影響極大化，押注美以兩國無法承受昂貴的持久戰；相信自己有更強的抗壓力，終能生存。

為了闖關荷莫茲海峽 一周至少10船改成「中國身分」

美以空襲伊朗引發中東局勢動盪，伊朗放話「控制」全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。由於近日外媒報導稱有商船改為「中國所有」後安全通過荷莫茲海峽，引發愈來愈多被困商船跟進仿效，據統計，過去一周至少10艘船隻將目的地信號修改為「中國身分」，藉「身分偽裝」避險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。