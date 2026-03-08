伊朗大規模攻擊波灣國家 巴林海水淡化廠遇襲

美以聯軍精準擊殺多名伊朗高層，革命衛隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）被指在哈米尼遇襲前幾分鐘藉故離席，現場隨即遭空襲，他本人則再次逃過一劫。事實上，卡尼接掌聖城部隊（Quds Force）以來，屢屢在致命空襲中神秘脫身，因而被喻為有「九條命」。如今，他再度缺席德黑蘭高層死亡名單，反而成為內部疑心的重點人物。

2026-03-08 12:49