以色列空襲貝魯特飯店4死 黎巴嫩戰火擴大單周300死

以色列今天凌晨空襲黎巴嫩貝魯特市中心拉瑪達飯店，造成至少4人死亡。隨著空襲與空降行動雙管齊下，黎巴嫩境內單周死亡人數已逼近300人。

空襲拉瑪達飯店（Ramada hotel），是上周以色列與真主黨（Hezbollah）敵對行動再度爆發以來，以色列首次空襲貝魯特市中心。

黎巴嫩衛生部在聲明中表示，貝魯特勞舍區（Raouche ）這起攻擊另造成10人受傷。以色列表示，攻擊目標是伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）的指揮官，但未透露姓名。

以色列軍方在聲明中表示：「聖城部隊駐黎巴嫩部隊的指揮官一方面為伊朗革命衛隊行動，同時策劃針對以色列及其平民的恐怖攻擊。」

拉瑪達飯店安置因黎巴嫩南部及貝魯特南郊戰事而流離失所的民眾，由於擔心會發生進一步空襲，有人目睹部分民眾正撤離該建築。

除了空襲，以色列更在黎巴嫩東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）發動罕見且危險的夜間空降突襲。數架直升機將突擊隊隊員投放至納比契特（Nabi Chit），試圖搜尋1986年失蹤的以色列空軍導航員阿拉德（Ron Arad）之遺骸，但目前尚未有實質發現。真主黨宣稱曾對降落的以軍開火並迫使其撤退，以色列則隨後對該區域展開報復性猛烈轟炸。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視演說強調，黎巴嫩政府有責任執行協議並解除真主黨武裝，「否則真主黨的侵略將導致黎巴嫩面臨災難性後果」。

黎巴嫩衛生部數據顯示，自2日以來，以色列的軍事行動已導致全境294人死亡、逾千人受傷。

隨著以色列警告伊朗代表「立即離開否則將成為目標」，黎巴嫩境內的伊朗官員出現撤離潮，昨天已有包括外交官及其眷屬在內，超過150名伊朗國民緊急離開貝魯特。

路透社拍攝的畫面顯示，在真主黨根據地——貝魯特南郊，建築物已化為一堆堆冒煙的瓦礫與扭曲的鋼筋。