快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列空襲貝魯特飯店4死 黎巴嫩戰火擴大單周300死

中央社／ 貝魯特／耶路撒冷8日綜合外電報導

以色列今天凌晨空襲黎巴嫩貝魯特市中心拉瑪達飯店，造成至少4人死亡。隨著空襲與空降行動雙管齊下，黎巴嫩境內單周死亡人數已逼近300人。

空襲拉瑪達飯店（Ramada hotel），是上周以色列與真主黨（Hezbollah）敵對行動再度爆發以來，以色列首次空襲貝魯特市中心。

黎巴嫩衛生部在聲明中表示，貝魯特勞舍區（Raouche ）這起攻擊另造成10人受傷。以色列表示，攻擊目標是伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）的指揮官，但未透露姓名。

以色列軍方在聲明中表示：「聖城部隊駐黎巴嫩部隊的指揮官一方面為伊朗革命衛隊行動，同時策劃針對以色列及其平民的恐怖攻擊。」

拉瑪達飯店安置因黎巴嫩南部及貝魯特南郊戰事而流離失所的民眾，由於擔心會發生進一步空襲，有人目睹部分民眾正撤離該建築。

除了空襲，以色列更在黎巴嫩東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）發動罕見且危險的夜間空降突襲。數架直升機將突擊隊隊員投放至納比契特（Nabi Chit），試圖搜尋1986年失蹤的以色列空軍導航員阿拉德（Ron Arad）之遺骸，但目前尚未有實質發現。真主黨宣稱曾對降落的以軍開火並迫使其撤退，以色列則隨後對該區域展開報復性猛烈轟炸。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視演說強調，黎巴嫩政府有責任執行協議並解除真主黨武裝，「否則真主黨的侵略將導致黎巴嫩面臨災難性後果」。

黎巴嫩衛生部數據顯示，自2日以來，以色列的軍事行動已導致全境294人死亡、逾千人受傷。

隨著以色列警告伊朗代表「立即離開否則將成為目標」，黎巴嫩境內的伊朗官員出現撤離潮，昨天已有包括外交官及其眷屬在內，超過150名伊朗國民緊急離開貝魯特。

路透社拍攝的畫面顯示，在真主黨根據地——貝魯特南郊，建築物已化為一堆堆冒煙的瓦礫與扭曲的鋼筋。

以色列 黎巴嫩 恐怖攻擊 內唐亞胡

延伸閱讀

以色列宣稱夜襲德黑蘭機場 摧毀16架聖城部隊軍機

戰火續延燒！以色列出動逾80架戰機空襲 伊朗打擊庫德族

以色列轟伊朗逾400目標 美軍警告若攻擊平民將回應

黎巴嫩：以色列發動空襲以來 已釀217死798傷

相關新聞

以軍暗殺都巧合脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

美以聯軍精準擊殺多名伊朗高層，革命衛隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）被指在哈米尼遇襲前幾分鐘藉故離席，現場隨即遭空襲，他本人則再次逃過一劫。事實上，卡尼接掌聖城部隊（Quds Force）以來，屢屢在致命空襲中神秘脫身，因而被喻為有「九條命」。如今，他再度缺席德黑蘭高層死亡名單，反而成為內部疑心的重點人物。

川普：不需要英國航艦援中東 批「打贏才加入」

美國總統川普今天表示，不再需要來自英國的「兩艘航空母艦」協助他在中東的戰爭，這是他對倫敦立場的最新抨擊

內唐亞胡矢言剷除伊朗政權 川普出席陣亡美軍迎靈儀式

以色列總理內唐亞胡今天矢言將「全力」推進對伊朗的戰爭，並宣稱以色列計劃要剷除伊朗領導層；美國總統川普則親赴德拉瓦州迎接陣...

哈米尼心腹嗆不投降也不停火！伊朗總統道歉又改口 波灣3國仍遇襲

紐約時報報導，美以開轟伊朗邁入第2周，伊朗實質領導的最高國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）發表電視演說，放話伊朗既不會投降，也不會停止攻擊。伊朗總統裴澤斯基安稍早也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林截至8日凌晨仍然持續遇襲。

伊朗總統為何突然罕見致歉？BBC分析3種可能

伊朗總統裴澤斯基安7日發表電視演說，向無差別攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察人士感到意外。BBC分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

川普盼選出避戰的伊朗新任領袖 拒讓庫德族參戰

美以聯手攻擊伊朗逾一周，美國總統川普今天表示，戰事進展順利，不論要打多久，都會繼續進行；川普還說，希望選出一個不會帶領伊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。