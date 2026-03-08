快訊

以軍暗殺都巧合脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官卡尼。路透
伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官卡尼。路透

美以聯軍精準擊殺多名伊朗高層，革命衛隊指揮官卡尼（Esmail Qaani）被指在哈米尼遇襲前幾分鐘藉故離席，現場隨即遭空襲，他本人則再次逃過一劫。事實上，卡尼接掌聖城部隊（Quds Force）以來，屢屢在致命空襲中神秘脫身，因而被喻為有「九條命」。如今，他再度缺席德黑蘭高層死亡名單，反而成為內部疑心的重點人物。

中東媒體盛傳，卡尼因串通以色列東窗事發，已遭當局逮捕處決；但也有以色列消息稱，卡尼已平安離開伊朗，目前人在以色列。以上說法均未獲得官方證實。

現年67歲的卡尼是伊朗革命衛隊（IRGC）旗下聖城部隊（Quds Force）指揮官，2020年1月在前任蘇雷曼尼（Qassem Suleimani）遭美軍擊斃後接掌這支部隊。聖城軍是伊朗對外行動核心，主要負責在中東各地建立、武裝並協調伊朗扶植的代理人網絡。

不過，卡尼接掌後，伊朗多名重要人物接連遭到擊殺，他自己卻屢屢在致命打擊中倖存，甚至總是在關鍵時刻神祕缺席，因此多年來被外界稱為有「九條命」。

最受矚目的疑點，出現在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭美以聯手擊斃之際。部分報導稱，卡尼當時人就在現場附近，卻在爆炸發生前幾分鐘以要先離席為由離開，隨後該地點便遭到轟炸，哈米尼與多名政權高層當場身亡。

卡尼事後並未被列入死者名單，加上有消息稱，摩薩德策反的一名內部間諜向以色列總理內唐亞胡發送一段哈米尼遺體影片。相關說法使外界更加懷疑卡尼裡應外合、出賣德黑蘭高層。

事實上，過去幾年，卡尼多次被傳原本接近出席某場會議，或曾短暫現身某處敏感地點，但那些地方隨後便遭到精準空襲。哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遭暗殺時，也曾傳出卡尼不久前才到過他的藏身處。

包括真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）等多名伊朗盟友與高層人物陸續被清除，卡尼卻一次次逃過一劫，甚至曾數度被誤傳死亡，最後又突然現身德黑蘭或出現在伊朗電視畫面中。

隨著以色列對伊朗及其代理人組織的滲透愈來愈深，卡尼的處境也急遽惡化。

阿聯媒體The National引述匿名消息來源稱，伊朗高層懷疑出現內鬼後，已對安全體系展開調查，卡尼與他的團隊一度遭到隔離並接受訊問。還有傳出卡尼疑似替以色列賣命東窗事發，遭革命衛隊逮捕，甚至可能被秘密處決；但以色列媒體JFeed稱，德黑蘭已否認相關傳聞。

另有社群媒體傳出，卡尼已確認在以色列境內安全無虞。

