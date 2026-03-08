快訊

泰國將駐伊朗使館遷至土耳其 設指揮中心助公民撤離

中央社／ 曼谷8日專電

泰國外交部表示，出於安全考量，泰國駐伊朗大使館將暫時把辦公室與相關業務遷至土耳其，並在當地成立指揮中心，協助受中東衝突影響的泰國公民從伊朗撤離。首批撤離的泰國公民已於昨晚抵達土耳其。

泰國外交部今天上午透過聲明表示，首批撤離的62名泰國公民已安全離開伊朗，並經由卡皮科伊（Kapikoy）邊境檢查站進入土耳其，指揮中心已為泰國公民安排住宿、餐飲、救援物資包和其他必需品，這些公民將暫時住在萬恩市（Van），等待8日和9日返回泰國。

泰國外交部與交通部昨天晚間共同召開線上記者會，說明中東局勢的最新進展，及目前泰國公民撤離狀況。

泰國代理資訊司司長兼副發言人帕尼東（Panidone Pachimsawat）表示，目前中東局勢仍相當動盪，多地持續出現飛彈與無人機攻擊，部分區域風險升高，需要密切關注。

帕尼東表示，目前沒有泰國公民在衝突中受傷或死亡，但仍呼籲在高風險地區的泰國公民儘快撤離，並向當地泰國使館登記聯絡資訊與所在地。

在撤離行動方面，帕尼東說，首批共62名泰國公民於7日抵達土耳其；另一批撤離行動預計於10日進行。

另外，泰國當局將在土耳其設立臨時指揮中心，帕尼東補充，泰國駐伊朗大使館自10日起將辦公室和相關業務暫時遷至土耳其，以便持續協助仍在伊朗的泰國公民。

他說，目前已有215名滯留中東的泰國公民返回泰國，政府將持續協助其他希望離開中東地區的泰國公民。

在航空運輸方面，交通部交通政策與規劃辦公室主任吉拉羅（Jiraroth Sukolrat）說，中東多國領空關閉對區域航空運輸造成影響，相關單位正觀察情勢，並與航空公司協調，以確保航班調整與旅客轉簽安排順利進行。

吉拉羅補充，總理已指示交通部成立「戰情室」（war room），密切監測中東局勢對泰國交通運輸可能造成的影響。他指出，從2月28日至3月7日，泰國共有584個航班取消或延誤，影響約7萬8560名旅客。

