小學遭致命轟炸致百死 川普駁美軍肇事：伊朗亂打

中央社／ 空軍一號機上7日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天指責伊朗，應為該國南部城鎮米納布（Minab）一所小學遭受的致命襲擊負責。

法新社報導，針對「紐約時報」（New York Times）調查指出美軍最可能是肇事方後，川普今天對記者表示：「我們認為是伊朗幹的。大家都知道他們的彈藥非常不精準，根本沒有準確性。」

以色列與美國目前皆未承認對該起襲擊負責；伊朗官員表示，這起事件已造成至少150人死亡。法新社尚未能前往現場，無法獨立核實死亡人數或攻擊情況。

