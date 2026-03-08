快訊

支持流亡王儲或轉向民主共和 伊朗在法僑民意見分歧

中央社／ 巴黎8日專電

伊朗最高領袖哈米尼命喪美國與以色列攻擊，後續政權問題成為焦點，僑居法國的伊朗人對此看法分歧，一部分支持流亡王儲巴勒維返國，一部分主張轉向民主共和制。

美國與以色列上週聯手攻擊伊朗，擊斃哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名官員，中東地區陷入動盪，伊朗政權更迭也成為國際關注焦點。

從巴黎的兩場集會，可看出伊朗僑民對於祖國未來有不同意見。一場集會支持伊朗已故國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）重返政權，另一場集會則主張走向民主。

在托卡德洛（Trocadéro）廣場今天舉行的集會上，數百人吶喊「不要沙阿（指王權）、也不要穆拉（指神權）」（Ni Shah ni Mollah），期望建立世俗民主政府。

伊朗移民第3代艾文（Arvin）接受中央社記者訪問時說，他還有一些母族親戚留在伊朗，由於當地網路斷線，目前沒有他們的消息。他一開始得知伊朗遭轟炸，心情很複雜，雖然哈米尼等諸多領袖被擊斃，但多地損毀，還有平民受害。

艾文表示，看到一般民眾傷亡很令人難過，但同時「這多多少少削弱了政權，將為新制度、為民主打開一扇門，希望很快在未來數月能看到改變」，他期許伊朗走向政教分離、實施基本權利的民主共和政體。

來自伊朗的吉蒂（Guiti）說，她年輕時曾因參加主張自由的遊行而被逮捕入獄兩個月，獲釋後離開伊朗，經土耳其來到法國，如今已逾40年。她認為，國王和神權統治者一樣都是獨裁者，因此希望伊朗建立民主共和政府。

反對派組織「伊朗全國抵抗委員會」（NCRI）成員戈巴迪（Shahin Gobadi）表示，隨著哈米尼逝世，宗教暴政和絕對宗教領袖的統治都已告終，伊朗從未如此接近自由和人民主權。

他還說，姑息主義和外國發動的戰爭都不是解決伊朗問題之道，只能靠政權更迭，但須由伊朗人民和有組織的抵抗力量發起，「伊朗人民才是決定國家未來的人」。

法新社報導，巴黎另有上千人參加支持芮沙．巴勒維的集會，其中一名學生說，他認為現居美國的芮沙．巴勒維是支持民主的政治人士，能使政權順利過渡，並承諾舉辦選舉。在這場集會中，可以看到美國和以色列的旗幟。

路透社曾整理伊朗主要反對勢力，首先提到芮沙．巴勒維，他呼籲透過非暴力公民不服從運動及持續抗爭來實現政權更迭，獲得許多海外僑民支持，但不確定伊朗國內有多少人希望恢復君主制。

另一個主要反對派是「伊朗人民聖戰者組織」（People’s Mujahideen Organization of Iran），常見縮寫為MEK或MKO，許多伊朗人無法原諒該組織在1980年到1988年兩伊戰爭中聯合伊拉克對付自己人。

MEK領袖馬樹德．拉加維（Massoud Rajavi）在流亡中超過20年未露面，組織由其妻瑪麗安．拉加維（Maryam Rajavi）接管。人權團體批評這個組織存在類似邪教的行為且虐待追隨者，但MEK否認。

MEK是瑪麗安．拉加維領導的NCRI背後的主要勢力，而NCRI在許多西方國家很活躍。

土耳其 哈米尼 美國

