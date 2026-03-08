川普：不需要英國航艦援中東 批「打贏才加入」

美國總統川普今天表示，不再需要來自英國的「兩艘航空母艦」協助他在中東的戰爭，這是他對倫敦立場的最新抨擊。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「英國終於開始認真考慮向中東派遣兩艘航空母艦。沒關係，施凱爾（Keir Starmer）首相，但我們不再需要它們了。」

「但我們會記住這點。我們不需要那些在我們已經打贏之後才加入的人！」

川普是在德拉瓦州東北部的多佛空軍基地（Dover Air Force Base），出席迎回陣亡美軍遺體的儀式後不久，發布這則貼文。

英國媒體報導稱，英國皇家海軍正準備將目前停泊在英格蘭南部朴茨茅斯（Portsmouth）的航空母艦威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）部署至中東，但尚未做出最終決定。

川普曾表示他「對英國不滿」，並嘲諷施凱爾說，「我們現在打交道的對象可不是邱吉爾（Winston Churchill）」。

施凱爾起初拒絕在美國與以色列對伊朗的戰爭中扮演任何角色。這場戰爭於2月28日開始。

之後，施凱爾同意美國提出的請求，允許出於「特定且有限的防禦目的」使用兩個英國軍事基地。