哈米尼心腹嗆不投降也不停火！伊朗總統道歉又改口 波灣3國仍遇襲

紐約時報報導，美以開轟伊朗邁入第2周，伊朗實質領導的最高國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）發表電視演說，放話伊朗既不會投降，也不會停止攻擊。伊朗總統裴澤斯基安稍早也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林截至8日凌晨仍然持續遇襲。

哈米尼心腹、最高國家安全委員會首長拉里賈尼在電視演說中表示，伊朗決心為哈米尼之死復仇，而美國必須付出代價，「我們不會放過他們」。他強調，「伊朗人民與我們站在一起，我們的領導層是團結的，在對抗以色列與美國這件事上，沒有分裂」。

當日稍早，裴澤斯基安才發表電視演說，向無差別攻擊中東鄰國致歉，並同意暫停攻擊這些國家。不過幾小時後，遭國內強硬派抨擊的裴澤斯基安，在另一項聲明中稱伊朗並未攻擊「友好鄰國」，且完全未再提及任何道歉。

裴澤斯基安後續並澄清，他的意思是，「如果區域國家不配合美國攻擊伊朗，伊朗就不會攻擊他們」。

CNN報導，波斯灣多國通報顯示，截至8日上午仍持續遇襲。

科威特軍方表示，當地時間8日上午一波敵對無人機鎖定科威特國際機場的燃料儲存設施，隨後又指出，軍方正在科威特領空持續攔截無人機，彈片與殘骸已造成部分民用基礎設施受損。

沙烏地阿拉伯國防部也表示，8日凌晨至少攔截21架無人機；巴林內政部指控，伊朗造成米納薩爾曼港（Mina Salman seaport）一處設施起火，目前消防人員仍在現場救火。

整體情況顯示，伊朗方面雖釋出緩和訊號，但對波斯灣鄰國的攻擊並未真正停止。