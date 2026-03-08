聽新聞
拒川普干涉內政 伊朗專家會議擬24小時內選出新領袖
根據伊朗媒體報導，伊朗專家會議（Assembly of Experts）的一名成員今天表示，該機構將在一天內召開會議，選出下任最高領袖。
專家議會88名成員之一的莫扎法里（Hossein Mozafari）接受法斯通訊社（Fars）採訪時表示：「在神聖的襄助下，這次會議將在未來24小時內舉行。」
在此聲明發表的一週前，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美國與以色列發動的聯合攻擊。
莫扎法里也呼籲伊朗民眾，在專家會議召開前，「不要對此事進行任何揣測或散布謠言」。
路透社報導，強硬派神職人員呼籲應迅速選出新任最高領袖，以引領國家渡過難關。神職體系內部的部分人士對於將權力交由3人委員會暫管感到不安。在哈米尼喪命後該委員會臨時接管政務，而哈米尼生前對所有國家事務擁有最終決定權。
美國總統川普表示，美國應參與伊朗新領袖的遴選，但伊朗已拒絕此要求。
目前尚不清楚這次會議是否將以實體方式進行。有消息人士指出，部分神職人員過去曾進行線上諮商。
