拒川普干涉內政 伊朗專家會議擬24小時內選出新領袖

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導

根據伊朗媒體報導，伊朗專家會議（Assembly of Experts）的一名成員今天表示，該機構將在一天內召開會議，選出下任最高領袖。

專家議會88名成員之一的莫扎法里（Hossein Mozafari）接受法斯通訊社（Fars）採訪時表示：「在神聖的襄助下，這次會議將在未來24小時內舉行。」

在此聲明發表的一週前，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美國與以色列發動的聯合攻擊。

莫扎法里也呼籲伊朗民眾，在專家會議召開前，「不要對此事進行任何揣測或散布謠言」。

路透社報導，強硬派神職人員呼籲應迅速選出新任最高領袖，以引領國家渡過難關。神職體系內部的部分人士對於將權力交由3人委員會暫管感到不安。在哈米尼喪命後該委員會臨時接管政務，而哈米尼生前對所有國家事務擁有最終決定權。

美國總統川普表示，美國應參與伊朗新領袖的遴選，但伊朗已拒絕此要求。

目前尚不清楚這次會議是否將以實體方式進行。有消息人士指出，部分神職人員過去曾進行線上諮商。

川普盼選出避戰的伊朗新任領袖 拒讓庫德族參戰

伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單

中東戰火蔓延 川普籲伊朗庫德族進攻

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

川普：不需要英國航艦援中東 批「打贏才加入」

美國總統川普今天表示，不再需要來自英國的「兩艘航空母艦」協助他在中東的戰爭，這是他對倫敦立場的最新抨擊

內唐亞胡矢言剷除伊朗政權 川普出席陣亡美軍迎靈儀式

以色列總理內唐亞胡今天矢言將「全力」推進對伊朗的戰爭，並宣稱以色列計劃要剷除伊朗領導層；美國總統川普則親赴德拉瓦州迎接陣...

哈米尼心腹嗆不投降也不停火！伊朗總統道歉又改口 波灣3國仍遇襲

紐約時報報導，美以開轟伊朗邁入第2周，伊朗實質領導的最高國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）發表電視演說，放話伊朗既不會投降，也不會停止攻擊。伊朗總統裴澤斯基安稍早也改口，稱鄰國若不配合美國攻擊伊朗就不會被攻擊。美媒同時報導，科威特、沙烏地阿拉伯與巴林截至8日凌晨仍然持續遇襲。

伊朗總統為何突然罕見致歉？BBC分析3種可能

伊朗總統裴澤斯基安7日發表電視演說，向無差別攻擊中東鄰國致歉，此舉讓許多觀察人士感到意外。BBC分析，這番道歉可能同時帶有為區域局勢降溫、替臨時領導層爭取時間，以及為自身塑造務實形象等多重考量。

川普盼選出避戰的伊朗新任領袖 拒讓庫德族參戰

美以聯手攻擊伊朗逾一周，美國總統川普今天表示，戰事進展順利，不論要打多久，都會繼續進行；川普還說，希望選出一個不會帶領伊...

影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

以色列軍方證實，當地時間7日晚間攻擊伊朗多處石油儲存設施，並稱這些設施供伊朗軍方使用。以色列消息人士告訴 CNN，這波行動是以軍對伊朗戰爭進入下一階段的一部分。社群流傳影片顯示，遇襲油庫爆出巨大火球，城市上空竄出大片紅色烈焰，將原本漆黑的夜空瞬間照亮，目擊者形容「黑夜彷彿一下子變成白天」。

