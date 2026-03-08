快訊

內唐亞胡矢言剷除伊朗政權 川普出席陣亡美軍迎靈儀式

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。歐新社 歐洲新聞圖片社
以色列總理內唐亞胡。歐新社 歐洲新聞圖片社

以色列總理內唐亞胡今天矢言將「全力」推進對伊朗的戰爭，並宣稱以色列計劃要剷除伊朗領導層；美國總統川普則親赴德拉瓦州迎接陣亡美軍遺體，並向他們致敬。

法新社報導，川普今天親自到德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席迎回陣亡美軍遺體的儀式，他們是美國和以色列聯手對伊朗發起軍事行動後首批陣亡的美軍。

川普戴著一頂印有USA字樣的白色棒球帽，神情肅穆地注視著覆蓋美國國旗的棺木從軍用運輸機緩緩移出，並行禮致敬。

以色列與美國2月28日對德黑蘭發動空襲，擊殺伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗旋即對波斯灣地區發射飛彈與無人機報復攻擊，戰火至今未見趨緩。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在電視演說中表示：「我們制定了一套有系統的計畫，要徹底剷除伊朗政權，並達成其他多項目標。」

內唐亞胡表示：「各位公民，你們正在告訴我、以色列政府和我們英勇的將士，要持續戰鬥至勝利，我感謝你們。我可以向你們保證，我們會全力以赴。」

他指出，拜以色列與美國的轟炸行動之賜，「我們幾乎完全掌控了伊朗首都的空域」。

內唐亞胡對伊朗人民說，「真相的時刻」已經到來，以色列正努力協助他們擺脫「暴政的枷鎖」。

他還說，以色列成功「改變了中東局勢」，區域權力平衡就此發生轉變。

以色列軍方稍早表示，戰爭首週已對伊朗發動約3400次空襲，投下約7500枚彈藥。

內唐亞胡矢言剷除伊朗政權 川普出席陣亡美軍迎靈儀式

