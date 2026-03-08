以色列宣稱夜襲德黑蘭機場 摧毀16架聖城部隊軍機

以色列軍方今天表示，以國空軍夜間對伊朗首都德黑蘭等多處發動大規模空襲，目標包括麥拉貝德（Mehrabad）國際機場的軍事基礎設施，並宣稱摧毀16架「聖城部隊」軍機。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「以色列空軍完成一波橫跨德黑蘭（Tehran）大規模空襲，並攻擊位於德黑蘭『麥拉貝德機場』的軍事基礎設施。」

聲明指出：「伊朗革命衛隊（IRGC）『聖城部隊』（Quds Force）16架飛機已被精準解體。」聖城部隊是革命衛隊負責海外行動的分支。

麥拉貝德機場是德黑蘭兩座主要機場之一。以色列軍方指控革命衛隊利用此機場，運送資金與武器予其中東地區代理勢力，其中包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

聲明中還說：「威脅以色列空軍在伊朗領空行動的數架伊朗戰機，也遭到攻擊。」

以國軍方表示，這次夜間攻擊還命中伊朗空軍的一處關鍵指揮中心，以及一座用於製造彈道飛彈的設施。

稍早，以色列軍方表示，超過80架戰機已完成一波空襲，目標是德黑蘭與伊朗中部軍事基地、飛彈發射器及其他目標。

聲明中也說，戰機亦攻擊一所隸屬革命衛隊的軍事學院，當地「被用作緊急軍事資產」，因此「構成合法軍事目標」。

聲明指出，其他攻擊目標包括地下指揮中心、飛彈儲存設施以及發射陣地，「目的是減少針對以色列領土的火力攻擊規模」。

以色列媒體報導，以色列空軍指揮官巴爾（Tomer Bar）將軍，親自參與這次夜間出擊任務。