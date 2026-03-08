快訊

經典賽／台韓大戰陳傑憲能否上陣？曾豪駒從「要為選手負責」原則出發

影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

蘋果平價筆電MacBook Neo兩萬有找…超划算背後有更多犧牲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德黑蘭油庫7日晚間遇襲爆炸，竄出巨大烈焰直竄天際。法新社
德黑蘭油庫7日晚間遇襲爆炸，竄出巨大烈焰直竄天際。法新社

以色列軍方證實，當地時間7日晚間攻擊伊朗多處石油儲存設施，並稱這些設施供伊朗軍方使用。以色列消息人士告訴 CNN，這波行動是以軍對伊朗戰爭進入下一階段的一部分。社群流傳影片顯示，遇襲油庫爆出巨大火球，城市上空竄出大片紅色烈焰，將原本漆黑的夜空瞬間照亮，目擊者形容「黑夜彷彿一下子變成白天」。

以色列時報報導，國防軍表示對伊朗實施一次重大打擊，空襲德黑蘭「數個燃料儲存設施」，稱這些設施負責直接向伊朗軍事單位提供燃料。

BBC報導，社群流傳畫面顯示，德黑蘭與鄰近阿爾博爾茲省多處油庫遇襲後，現場火光沖天、濃煙密布，夜空被大片紅光照亮。

住在德黑蘭的一名20多歲女子說，城內瀰漫濃煙，還聞得到明顯的燒焦味。伊朗國家石油公司也證實，德黑蘭省與阿爾博爾茲省今晚有數處油庫遭到攻擊，但強調兩省燃料供應仍由其他來源持續支應。

靠近德黑蘭的卡拉季（Karaj）也有居民描述，事發當時先看到紅光照亮四周，接著空中出現紅色雲團，登上屋頂後才發現是油庫遭到擊中；另一名當地20多歲男子則形容，現場亮得「彷彿黑夜變成白天」。

X影片https://x.com/EricLDaugh/status/2030373001691066544/video/1

X影片https://reurl.cc/yOy5eM

BBC 德黑蘭 伊朗

延伸閱讀

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

戰火續延燒！以色列出動逾80架戰機空襲 伊朗打擊庫德族

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

影響持續擴大…以色列稱戰爭進入新階段 德黑蘭隨即遭猛烈攻擊

相關新聞

川普盼選出避戰的伊朗新任領袖 拒讓庫德族參戰

美以聯手攻擊伊朗逾一周，美國總統川普今天表示，戰事進展順利，不論要打多久，都會繼續進行；川普還說，希望選出一個不會帶領伊...

影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

以色列軍方證實，當地時間7日晚間攻擊伊朗多處石油儲存設施，並稱這些設施供伊朗軍方使用。以色列消息人士告訴 CNN，這波行動是以軍對伊朗戰爭進入下一階段的一部分。社群流傳影片顯示，遇襲油庫爆出巨大火球，城市上空竄出大片紅色烈焰，將原本漆黑的夜空瞬間照亮，目擊者形容「黑夜彷彿一下子變成白天」。

伊朗戰事拖長 美國周末再現反戰示威

美國民間團體今天在全美發起反伊朗戰爭的示威活動。紐約的伊朗社群領袖向示威群眾說，希望能夠回鄉不被起訴，但轟炸只會讓伊朗崩...

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

美以聯手空襲伊朗進入第8天，美國總統川普7日受訪表示，不排除未來派遣地面部隊進入伊朗，以確保核設施安全；他也公開砲轟英國首相施凱爾考慮派遣航空母艦赴中東，是在「收割美國打下的勝利」，直言美方「已經不需要了」。

伊朗危機阻斷荷莫茲海峽油氣運輸 全球能源陷入夢魘情境？

全球能源市場正陷入夢魘情境嗎？油市最擔心的事，莫過於一場長期而慘烈的戰爭阻撓波灣原油出口，造成能源價格飆升，把世界經濟推落衰退深淵。伊朗戰爭開打一周來，德黑蘭似正盡其所能要讓這個夢魘成真。

中東戰火燒8天 圖解伊朗無人機如何影響戰局

美國總統川普6日要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統裴澤斯基安7日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。