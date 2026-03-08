影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

以色列軍方證實，當地時間7日晚間攻擊伊朗多處石油儲存設施，並稱這些設施供伊朗軍方使用。以色列消息人士告訴 CNN，這波行動是以軍對伊朗戰爭進入下一階段的一部分。社群流傳影片顯示，遇襲油庫爆出巨大火球，城市上空竄出大片紅色烈焰，將原本漆黑的夜空瞬間照亮，目擊者形容「黑夜彷彿一下子變成白天」。

以色列時報報導，國防軍表示對伊朗實施一次重大打擊，空襲德黑蘭「數個燃料儲存設施」，稱這些設施負責直接向伊朗軍事單位提供燃料。

BBC報導，社群流傳畫面顯示，德黑蘭與鄰近阿爾博爾茲省多處油庫遇襲後，現場火光沖天、濃煙密布，夜空被大片紅光照亮。

住在德黑蘭的一名20多歲女子說，城內瀰漫濃煙，還聞得到明顯的燒焦味。伊朗國家石油公司也證實，德黑蘭省與阿爾博爾茲省今晚有數處油庫遭到攻擊，但強調兩省燃料供應仍由其他來源持續支應。

靠近德黑蘭的卡拉季（Karaj）也有居民描述，事發當時先看到紅光照亮四周，接著空中出現紅色雲團，登上屋頂後才發現是油庫遭到擊中；另一名當地20多歲男子則形容，現場亮得「彷彿黑夜變成白天」。

