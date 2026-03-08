伊朗戰事拖長 美國周末再現反戰示威

美國民間團體今天在全美發起反伊朗戰爭的示威活動。紐約的伊朗社群領袖向示威群眾說，希望能夠回鄉不被起訴，但轟炸只會讓伊朗崩潰，不會帶來自由。

民間團體「阻止戰爭並終止種族歧視組織」（Act Now to Stop War and End Racism，ANSWER Coalition）結合多個自由派團體，7日在美國多個城市發起「停止伊朗戰爭」示威活動，抗議總統川普（Donald Trump）及以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）對伊朗動武。

在紐約，示威者高舉黃色反戰標語及諷刺川普與內唐亞胡的圖像，於曼哈頓聯合廣場（Union Square）聚集高喊口號；反戰的猶太團體也到場聲援。

全美伊朗裔美國人協會（National Iranian American Council）組織部長馬布拉克（Etan Mabourakh）向群眾說，一周內至少1332名伊朗平民身亡，超過200名伊朗兒童、200名黎巴嫩人、11名以色列人、6名現役美軍死亡。

他說，美國領導者未在伊拉克、利比亞與阿富汗挫敗中學到教訓，唯一看似學到教訓的是加薩。內唐亞胡與川普認為有權動用納稅人的金錢轟炸學校與醫院，無須負責，讓美國捲入戰事及區域陷入混亂，這是恥辱。

馬布拉克表示，希望伊朗擁有自由，自己與家人能夠回鄉，無須面臨極權政府的起訴。多數伊朗人深信轟炸與戰爭將導致國家崩潰，不會帶來自由。伊朗有自己的問題，但民眾堅強，戰爭只會損害建設、生命與希望。

紐約市巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）成員塔特拉（Taatra）說，川普發動轟炸，傲慢的威脅伊朗人，他與內唐亞胡都說這是幫助伊朗人，建立改善生活的基礎。但美國許多人無法溫飽、成家與支付健康保險，川普怎會知道如何改善人們生活。

全美約有百萬名伊朗裔人，政治立場不一，對伊朗未來領袖看法不同。

親美的巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）政權1970年代末遭伊斯蘭革命推翻後，王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）流亡長居美國，近期高調呼籲伊朗民眾上街推翻最高領袖哈米尼身亡後的德黑蘭政權。