川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

美以聯手空襲伊朗進入第8天，美國總統川普7日受訪表示，不排除未來派遣地面部隊進入伊朗，以確保核設施安全；他也公開砲轟英國首相施凱爾考慮派遣航空母艦赴中東，是在「收割美國打下的勝利」，直言美方「已經不需要了」。

紐約時報報導，川普在空軍一號上接受訪問，被問及是否考慮派遣地面部隊進入伊朗、確保核設施安全時表示，「也許某個時間點會這麼做。」他說，「那會是一件很棒的事，但現在我們只是在徹底摧毀他們，還沒有採取這一步」。

他接著強調，「這是之後可能會做的事，現在不會這麼做，也許之後會。」

另一方面，川普更早前在真實社群發文點名施凱爾稱：「英國，我們曾經偉大的盟友，也許還是其中最偉大的一個，終於正在認真考慮派遣兩艘航空母艦前往中東。」

不過他隨即話鋒一轉，回嗆說：「沒關係，施凱爾首相，我們已經不再需要它們了——但我們會記住這件事。」他還說：「我們不需要那種等到我們已經打贏之後才加入戰爭的人！」

BBC指出，施凱爾此前拒絕讓美軍使用英軍基地打擊伊朗，川普後來因此批評施凱爾。英國政府目前並未參與、也未承諾參與美以對伊朗的軍事行動。不過隨著戰備升高，英國兩艘航空母艦之一的「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）可能部署至區域。英國政府7日並宣布，美國已開始使用英國兩處基地，執行針對伊朗的特定任務。