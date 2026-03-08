快訊

經典賽／台韓大戰陳傑憲能否上陣？曾豪駒從「要為選手負責」原則出發

影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

蘋果平價筆電MacBook Neo兩萬有找…超划算背後有更多犧牲

聽新聞
0:00 / 0:00

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7日在空軍一號接受短訪。法新社
美國總統川普7日在空軍一號接受短訪。法新社

美以聯手空襲伊朗進入第8天，美國總統川普7日受訪表示，不排除未來派遣地面部隊進入伊朗，以確保核設施安全；他也公開砲轟英國首相施凱爾考慮派遣航空母艦赴中東，是在「收割美國打下的勝利」，直言美方「已經不需要了」。

紐約時報報導，川普在空軍一號上接受訪問，被問及是否考慮派遣地面部隊進入伊朗、確保核設施安全時表示，「也許某個時間點會這麼做。」他說，「那會是一件很棒的事，但現在我們只是在徹底摧毀他們，還沒有採取這一步」。

他接著強調，「這是之後可能會做的事，現在不會這麼做，也許之後會。」

另一方面，川普更早前在真實社群發文點名施凱爾稱：「英國，我們曾經偉大的盟友，也許還是其中最偉大的一個，終於正在認真考慮派遣兩艘航空母艦前往中東。」

不過他隨即話鋒一轉，回嗆說：「沒關係，施凱爾首相，我們已經不再需要它們了——但我們會記住這件事。」他還說：「我們不需要那種等到我們已經打贏之後才加入戰爭的人！」

BBC指出，施凱爾此前拒絕讓美軍使用英軍基地打擊伊朗，川普後來因此批評施凱爾。英國政府目前並未參與、也未承諾參與美以對伊朗的軍事行動。不過隨著戰備升高，英國兩艘航空母艦之一的「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）可能部署至區域。英國政府7日並宣布，美國已開始使用英國兩處基地，執行針對伊朗的特定任務。

BBC 美軍 美國

延伸閱讀

美啟用英國2基地 執行對伊朗防禦性行動

美增兵伊朗擬派第三支航艦 伊朗總統：絕不投降

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

美媒：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的大規模入侵

相關新聞

川普盼選出避戰的伊朗新任領袖 拒讓庫德族參戰

美以聯手攻擊伊朗逾一周，美國總統川普今天表示，戰事進展順利，不論要打多久，都會繼續進行；川普還說，希望選出一個不會帶領伊...

影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

以色列軍方證實，當地時間7日晚間攻擊伊朗多處石油儲存設施，並稱這些設施供伊朗軍方使用。以色列消息人士告訴 CNN，這波行動是以軍對伊朗戰爭進入下一階段的一部分。社群流傳影片顯示，遇襲油庫爆出巨大火球，城市上空竄出大片紅色烈焰，將原本漆黑的夜空瞬間照亮，目擊者形容「黑夜彷彿一下子變成白天」。

伊朗戰事拖長 美國周末再現反戰示威

美國民間團體今天在全美發起反伊朗戰爭的示威活動。紐約的伊朗社群領袖向示威群眾說，希望能夠回鄉不被起訴，但轟炸只會讓伊朗崩...

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

美以聯手空襲伊朗進入第8天，美國總統川普7日受訪表示，不排除未來派遣地面部隊進入伊朗，以確保核設施安全；他也公開砲轟英國首相施凱爾考慮派遣航空母艦赴中東，是在「收割美國打下的勝利」，直言美方「已經不需要了」。

伊朗危機阻斷荷莫茲海峽油氣運輸 全球能源陷入夢魘情境？

全球能源市場正陷入夢魘情境嗎？油市最擔心的事，莫過於一場長期而慘烈的戰爭阻撓波灣原油出口，造成能源價格飆升，把世界經濟推落衰退深淵。伊朗戰爭開打一周來，德黑蘭似正盡其所能要讓這個夢魘成真。

中東戰火燒8天 圖解伊朗無人機如何影響戰局

美國總統川普6日要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統裴澤斯基安7日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。