美啟用英國2基地 執行對伊朗防禦性行動

英國政府今天宣布，美國已開始使用英國基地執行針對伊朗的特定任務。法新社攝影記者目擊，美軍B-1槍騎兵轟炸機與C-5運輸機已降落英國基地。

英國國防部表示，美國已著手利用這些軍事設施，執行「特定防禦性任務，以防止伊朗向區域內發射飛彈」。

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）最初因拒絕任何程度的參與，進而惹怒美國總統川普（Donald Trump）。

他後來同意了美方請求，允許美軍出於「特定且有限的防禦目的」，使用兩座英國軍事基地。

這兩處基地分別是位在英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及在印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地。

今天，法新社攝影記者目擊一架美國空軍B-1槍騎兵（Lancer）轟炸機降落在費爾福德基地。

同時，一架美國C-5銀河式（Galaxy）運輸機停在基地的跑道上，場外則有反戰示威者集會抗議。

昨天發布的Survation民調顯示，受訪的1045名英國民眾中，56%認為施凱爾不讓英國參與初步攻擊行動的決定是正確的，僅27%認為不對。

今天，有數千人走上倫敦市中心，揮舞伊朗國旗，前往美國駐英大使館抗議戰爭。

部分示威者高舉標語牌，上面寫著「停止川普的戰爭」、「停止軍援以色列」等口號。

英國媒體則推測，隨著政府提升戰備，英國兩艘航空母艦之一的威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）有可能被派往地中海。

但相關報導指出，尚未作出最後決定。