結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美啟用英國2基地 執行對伊朗防禦性行動

中央社／ 英國費爾福7日綜合外電報導

英國政府今天宣布，美國已開始使用英國基地執行針對伊朗的特定任務。法新社攝影記者目擊，美軍B-1槍騎兵轟炸機與C-5運輸機已降落英國基地。

英國國防部表示，美國已著手利用這些軍事設施，執行「特定防禦性任務，以防止伊朗向區域內發射飛彈」。

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）最初因拒絕任何程度的參與，進而惹怒美國總統川普（Donald Trump）。

他後來同意了美方請求，允許美軍出於「特定且有限的防禦目的」，使用兩座英國軍事基地。

這兩處基地分別是位在英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及在印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地。

今天，法新社攝影記者目擊一架美國空軍B-1槍騎兵（Lancer）轟炸機降落在費爾福德基地。

同時，一架美國C-5銀河式（Galaxy）運輸機停在基地的跑道上，場外則有反戰示威者集會抗議。

昨天發布的Survation民調顯示，受訪的1045名英國民眾中，56%認為施凱爾不讓英國參與初步攻擊行動的決定是正確的，僅27%認為不對。

今天，有數千人走上倫敦市中心，揮舞伊朗國旗，前往美國駐英大使館抗議戰爭。

部分示威者高舉標語牌，上面寫著「停止川普的戰爭」、「停止軍援以色列」等口號。

英國媒體則推測，隨著政府提升戰備，英國兩艘航空母艦之一的威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）有可能被派往地中海。

但相關報導指出，尚未作出最後決定。

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

民意不挺…川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

中東戰火燒8天 圖解伊朗無人機如何影響戰局

美國總統川普6日要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統裴澤斯基安7日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

美增兵伊朗擬派第三支航艦 伊朗總統：絕不投降

美國總統川普7日表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民；福斯新聞報導，繼「林肯號」及「福特號」，美國海軍準備再派「喬治布希號」航艦打擊群，加入對伊作戰。伊朗總統裴澤斯基安同日稍早則矢言絕不向美國和以色列投降，但對受波及的中東鄰國致歉。

川普速戰速決 盤算落空

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，專家分析，這場新的中東戰爭可能出現四種主要情境，依「和平程度」由高至低排序，從有序且相對平和的過渡，一直到血腥混亂。

