【專家之眼】前瞻中東戰局發展前景

自從2月28日美國與以色列聯手對伊朗率先發動攻勢，運用奇襲手段順利擊殺伊朗政軍高層，原先華盛頓與特拉維夫所聲稱，伊朗將會立即產生內部動亂，反政府勢力將會運用指揮體系瓦解之際，果斷採取積極抗爭行動，從而約制德黑蘭應對軍事衝突能力。

沒想到出人意外地，伊朗在極短時間內就果斷採取報復性還擊行動，同時立即獲得讓各方難以忽視的具體戰果，更讓武裝衝突效應持續對外擴散，並且開始在諸多不同經貿運作與金融秩序等面向，對國際社會產生嚴重衝擊。

儘管川普政府當初刻意選擇在周末開戰，希望透過假日以便隔絕美國資本市場與金融體系，因為軍事衝突所必然產生震盪效應。但是由於德黑蘭積極運用報復性還擊手段，對周邊國家境內美軍基地產生明顯人員殺傷與設施損毀戰果，因此美國原先算計基本落空，金融市場指數重挫，牽引諸多連動效應。

確實有金融分析師指出，資本市場與金融體系所產生震盪，其實並不是因為美國與以色列對伊朗產生嚴重損傷所致，而是國際社會普遍未曾預期到伊朗能夠具備此等報復能力，並且還能夠以系統化還擊模式，依循明顯章法與作戰方案，對美軍基地展開報復性打擊。因此全球軍事觀察家與戰略評論者紛紛研判，目前衝突難以在極短時間內停火，獲得妥協方案達成停戰協議，讓中東局勢恢復和平穩定。

若要前瞻中東戰局發展前景，各方基本關切核心重點，絕對是想獲知何時才有可能讓衝突終止？若要終止戰爭，基本上會有三種狀況：軍事實力具有優勢者徹底擊敗對手獲勝；或實力較弱者面對逆勢放棄抵抗，決定接受作戰失敗現實結果；最後就是相對軍事實力較優者，透過長時間戰場交鋒，開始認識到儘管未來仍有機會讓敵對者屈服，讓其受到本身政治意志所支配，但最後結局與預期將付出代價將不成正比，讓其感覺得不償失時，此時亦有可能主動終止衝突。

就目前來說，美國與以色列再加上所有受到伊朗軍事行動影響，受到池魚之殃產生實質損失之中東周邊國家，顯然在相對上具備優勢；但若要徹底擊敗伊朗，恐怕還要繼續擴大戰局，甚至要動用地面部隊，直接入侵伊朗境內，才有可能讓其俯首稱臣，願意完全接受美國所提要求與停戰條件。

從另個方面來看，儘管德黑蘭軍事實力確實是處於相對劣勢，但從開戰至今，確實沒有任何跡象顯示，伊朗決策高層與其繼任者，會有任何可能會在面對逆境時輕易放棄抵抗，決定接受作戰失敗現實結果，並且後續吞下可能受到美國與以色列宰制苦果。

因此就當前中東戰況研判，顯然最有可能讓衝突終止途徑，就是相對軍事實力較優者。換言之，也就是美國與其盟邦，經過與伊朗相互交鋒，無法在短期內獲得突破性戰果，戰況轉趨膠著、對峙進入僵局，不但讓作戰部隊陷入師老兵疲困境，再加上本身國內政治情勢與社會條件轉趨不利，厭戰情緒逐漸發酵，最後找個藉口當作下台階，主動終止軍事行動。

其實許多政治觀察家都認為，川普政府連續針對委內瑞拉以及伊朗動用軍事武力，其實是與年底美國期中選舉選情發展息息相關；特別是目前川普又開始點名古巴是下個可能開刀對象。華盛頓會不會在此戰未止時，卻又另闢戰場再挑起另場戰爭，就目前美國政治情勢以及軍事本錢來說，機率確實不高。

但是各方都已經明顯察覺到，美國面對伊朗已經認識到對方並不是省油的燈，並且開始預期到戰事可能要延續數月，才有可能獲得確定結果。因此，前瞻中東戰局發展前景，國內執政高層與國安團隊顯然必須開始思考，中東衝突繼續延續下去，所將逐漸浮現之中長期效應與衝擊，並且要從短期性危機管理，逐漸調整成為長期應變態勢，以便規畫出具體有效之應對措施。