結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

【專家之眼】前瞻中東戰局發展前景

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
美國已預期到戰事可能要延續數月，才有可能獲得確定結果。（圖／美聯社）
自從2月28日美國與以色列聯手對伊朗率先發動攻勢，運用奇襲手段順利擊殺伊朗政軍高層，原先華盛頓與特拉維夫所聲稱，伊朗將會立即產生內部動亂，反政府勢力將會運用指揮體系瓦解之際，果斷採取積極抗爭行動，從而約制德黑蘭應對軍事衝突能力。

沒想到出人意外地，伊朗在極短時間內就果斷採取報復性還擊行動，同時立即獲得讓各方難以忽視的具體戰果，更讓武裝衝突效應持續對外擴散，並且開始在諸多不同經貿運作與金融秩序等面向，對國際社會產生嚴重衝擊。

儘管川普政府當初刻意選擇在周末開戰，希望透過假日以便隔絕美國資本市場與金融體系，因為軍事衝突所必然產生震盪效應。但是由於德黑蘭積極運用報復性還擊手段，對周邊國家境內美軍基地產生明顯人員殺傷與設施損毀戰果，因此美國原先算計基本落空，金融市場指數重挫，牽引諸多連動效應。

確實有金融分析師指出，資本市場與金融體系所產生震盪，其實並不是因為美國與以色列對伊朗產生嚴重損傷所致，而是國際社會普遍未曾預期到伊朗能夠具備此等報復能力，並且還能夠以系統化還擊模式，依循明顯章法與作戰方案，對美軍基地展開報復性打擊。因此全球軍事觀察家與戰略評論者紛紛研判，目前衝突難以在極短時間內停火，獲得妥協方案達成停戰協議，讓中東局勢恢復和平穩定。

若要前瞻中東戰局發展前景，各方基本關切核心重點，絕對是想獲知何時才有可能讓衝突終止？若要終止戰爭，基本上會有三種狀況：軍事實力具有優勢者徹底擊敗對手獲勝；或實力較弱者面對逆勢放棄抵抗，決定接受作戰失敗現實結果；最後就是相對軍事實力較優者，透過長時間戰場交鋒，開始認識到儘管未來仍有機會讓敵對者屈服，讓其受到本身政治意志所支配，但最後結局與預期將付出代價將不成正比，讓其感覺得不償失時，此時亦有可能主動終止衝突。

就目前來說，美國與以色列再加上所有受到伊朗軍事行動影響，受到池魚之殃產生實質損失之中東周邊國家，顯然在相對上具備優勢；但若要徹底擊敗伊朗，恐怕還要繼續擴大戰局，甚至要動用地面部隊，直接入侵伊朗境內，才有可能讓其俯首稱臣，願意完全接受美國所提要求與停戰條件。

從另個方面來看，儘管德黑蘭軍事實力確實是處於相對劣勢，但從開戰至今，確實沒有任何跡象顯示，伊朗決策高層與其繼任者，會有任何可能會在面對逆境時輕易放棄抵抗，決定接受作戰失敗現實結果，並且後續吞下可能受到美國與以色列宰制苦果。

因此就當前中東戰況研判，顯然最有可能讓衝突終止途徑，就是相對軍事實力較優者。換言之，也就是美國與其盟邦，經過與伊朗相互交鋒，無法在短期內獲得突破性戰果，戰況轉趨膠著、對峙進入僵局，不但讓作戰部隊陷入師老兵疲困境，再加上本身國內政治情勢與社會條件轉趨不利，厭戰情緒逐漸發酵，最後找個藉口當作下台階，主動終止軍事行動。

其實許多政治觀察家都認為，川普政府連續針對委內瑞拉以及伊朗動用軍事武力，其實是與年底美國期中選舉選情發展息息相關；特別是目前川普又開始點名古巴是下個可能開刀對象。華盛頓會不會在此戰未止時，卻又另闢戰場再挑起另場戰爭，就目前美國政治情勢以及軍事本錢來說，機率確實不高。

但是各方都已經明顯察覺到，美國面對伊朗已經認識到對方並不是省油的燈，並且開始預期到戰事可能要延續數月，才有可能獲得確定結果。因此，前瞻中東戰局發展前景，國內執政高層與國安團隊顯然必須開始思考，中東衝突繼續延續下去，所將逐漸浮現之中長期效應與衝擊，並且要從短期性危機管理，逐漸調整成為長期應變態勢，以便規畫出具體有效之應對措施。

資本市場 華盛頓 美國

美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

分散美軍注意力？時代雜誌：伊朗戰爭反挫北京銳氣 台灣受到鞏固

內部團結超乎想像！美以狂轟仍難動搖伊朗政權 未見倒戈或起義

中東衝突持續　學者：東南亞須警惕強權政治經濟風險

相關新聞

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

民意不挺…川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

中東戰火燒8天 圖解伊朗無人機如何影響戰局

美國總統川普6日要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統裴澤斯基安7日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

美增兵伊朗擬派第三支航艦 伊朗總統：絕不投降

美國總統川普7日表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民；福斯新聞報導，繼「林肯號」及「福特號」，美國海軍準備再派「喬治布希號」航艦打擊群，加入對伊作戰。伊朗總統裴澤斯基安同日稍早則矢言絕不向美國和以色列投降，但對受波及的中東鄰國致歉。

川普速戰速決 盤算落空

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，專家分析，這場新的中東戰爭可能出現四種主要情境，依「和平程度」由高至低排序，從有序且相對平和的過渡，一直到血腥混亂。

