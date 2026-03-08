聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗總統才致歉 司法總監揚言續轟鄰國

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導

伊朗強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）今天表示，伊朗將持續鎖定那些提供據點、供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國。

法新社報導，艾杰說：「伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內某些國家的地理空間，無論明裡暗裡，都被敵人利用。」

他補充說：「對這些目標的猛烈攻擊將會持續下去。」

艾杰是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）2月28日遭美國、以色列聯手空襲身亡後，新成立的過渡領導委員會成員之一。

自戰爭爆發以來，伊朗一再鎖定其他波灣鄰國，作為報復美、以空襲的手段。儘管德黑蘭當局強調僅針對美國資產或基地下手，但若干攻擊行動曾擊中民用基礎設施。波灣多國已有13人喪生，其中7人為平民。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早曾就伊朗對鄰國發動攻擊表達歉意，並承諾除非鄰國領土被用於攻擊伊朗，否則伊朗將保持克制。

波灣各國則強調，他們的領土並未被用於攻擊伊朗，且在戰爭爆發前也早已表明，不允許此類攻擊發生。

即便如此，伊朗國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）表示：「只要美軍基地存在於本區域，各國就無法看到和平。」

他還說：「所有官員與人民對這個原則堅定一致。」

德黑蘭 哈米尼 基礎設施

延伸閱讀

拒絕投降 伊朗致歉 暫停攻擊鄰國

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

相關新聞

拒絕投降 伊朗致歉 暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

民意不挺！ 川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

貿然出兵缺戰略 白宮忙為攻伊找理由

美國政府高層對攻擊伊朗的理由給出各種相互矛盾的解釋，而白宮內部的溝通戰略也極為混亂，美國總統川普說法反覆更使問題治絲益棼，凸顯川普政府缺乏明確的戰略計畫來結束這場戰爭。

伊朗打不對稱持久戰 迫使國際施壓美國

面對美以兩國聯手，伊朗正採取較去年美國六月空襲時更具侵略性的不對稱持久作戰，並結合威脅關閉荷莫茲海峽，迫使西方與波斯灣國家施壓美國停戰。

美恐轉移軍力 亞洲國家憂助長陸野心

根據美聯社六日引述的官方資料數據，伊朗已對波斯灣五個阿拉伯國家發射至少三八○枚飛彈與逾一四八○架無人機，土耳其也攔截一枚來自伊朗的彈道飛彈，令人擔憂戰火蔓延至全中東，而美國海軍可能暫離亞洲，更令亞洲憂心戰爭長期化將助長中國大陸的膽量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。