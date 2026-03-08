聽新聞
阿聯元首首談伊朗攻擊 稱國家安好、絕非易與之輩
阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王表示，國家雖處戰爭時期但一切安好，並告訴敵方阿聯絕非易與之輩。這是自伊朗發動飛彈攻擊以來，他首度公開發表評論。
路透社報導，阿布達比電視台今天播出穆罕默德親王（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）昨天探視傷患的談話。他說阿聯強韌堅硬，「絕非任人宰割的易與之輩」。
他強調：「我們會盡責守護國家、人民，以及境內所有的居民，他們同樣是我們家庭的一員。」
穆罕默德表示，由杜拜等7個酋長國組成的阿聯將保障境內所有人的安全。
