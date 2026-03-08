拒絕投降 伊朗致歉 暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

美伊開戰七日已逾一周，川普六日在真實社群寫道，除非伊朗無條件投降，否則不會與伊朗達成任何協議；伊朗投降並選出一位偉大且美方可接受的領袖後，美國與其盟友將協助重建。

川普六日另向美國Axios新聞網說，無條件投降可由伊方自行宣布，也可能意味伊朗缺乏人力和裝備，再也無法戰鬥。

白宮發言人李維特說，無條件投降即川普判斷伊朗不再對美國及中東美軍構成威脅，美方目標包括摧毀伊朗海軍、消除其彈道飛彈威脅、確保伊朗無法擁核以及削弱其代理人勢力，預料四至六周內完成一切可行目標。

川普六日還向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，正尋找對美以友善的新德黑蘭高層，新領袖可與已故最高領袖哈米尼一樣是宗教領袖，伊朗也未必要成為民主國家。

裴澤斯基安七日在演說中表明，伊朗的敵人「只能將希望伊朗人民無條件投降的願望帶進墳墓」，並宣稱伊朗臨時領導委員會六日已同意，不會再襲擊中東鄰國，除非受到源自這些國家的攻擊。

對此，川普七日在真實社群寫道，伊朗已向中東鄰國道歉並「投降」，承諾不再對鄰國開火，這都是因為美以持續猛攻，還說伊朗七日將受重創，美方正考慮對先前未納入目標的區域與群體發動徹底摧毀性打擊；他未對此詳述。

根據美媒報導，美國海軍「喬治布希號」航艦打擊群也將加入攻擊伊朗的作戰。圖為喬治布希號二○一八年五月在某海域。（美聯社）

美國福斯新聞報導，繼「林肯號」及「福特號」，美國海軍準備再派「喬治布希號」航艦打擊群加入對伊作戰。

另據華盛頓郵報六日報導，美軍近日突然取消第八十二空降師總部的一次重要演訓，五角大廈內部人士認為可能是對伊朗準備地面部隊的前兆。一位知情官員說，「我們都在為某些事做準備」。以軍七日說，已派逾八十架戰機襲擊德黑蘭及伊朗中部多個目標。

同日上午，耶路撒冷傳出巨響，伊朗飛彈來襲使以色列多地民眾躲進防空設施。

伊朗半官方梅爾通訊社七日報導，伊朗軍方「哈塔姆安比亞中央總部」發言人聲稱，在中東的美國第五艦隊已有廿一人喪生、數人受傷；美軍駐紮的阿拉伯聯合大公國迪哈夫拉空軍基地，傷亡總計約兩百人；此外，一艘美國船東的油輪在波灣北部被鎖定。

沙烏地阿拉伯說，已摧毀飛往其龐大的夏巴油田的無人機，並擊落一發射向蘇爾坦王子空軍基地的彈道飛彈。

七日上午，阿聯杜拜也傳數聲爆炸，杜拜國際機場一度暫停運作，稍後宣布部分恢復營運。

華郵六日也披露，俄羅斯正向伊朗提供情報，協助鎖定部署在中東的美軍機艦。根據內部文件，美國駐沙烏地阿拉伯大使館的中情局（ＣＩＡ）站點最近也被攻擊。

三位知情官員說，這是俄國直接或間接參與這場戰爭的第一個跡象。