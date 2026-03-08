聽新聞
華郵：美陸軍精銳空降隊司令部取消訓練 引發出兵中東揣測

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國官員說，美國陸軍近日突取消1支精銳傘兵部隊的司令部相關重大演訓，引發五角大廈內部猜測，隨著與伊朗衝突擴大，專長地面作戰等多項任務的美軍兵員可能將被派往中東

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，駐紮在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的美軍第82空降師旗下有1支約4000至5000人的旅級戰鬥部隊，能在18小時內完成動員來執行多種不同任務，從奪取機場等關鍵基礎設施、增援美國大使館到協助緊急撤離。其司令單位負責協調這些行動如何規劃與執行。

報導引述要求匿名的官員表示，美方截至今天仍未發布任何中東部署令。儘管美國陸軍預料即將宣布先前已排定第82空降師的1支直升機部隊在中東的部署，但實際部署行動要等到稍晚的春季才會進行。

報導指出，第82空降師最近幾天都在路易斯安那州的波爾克堡（Fort Polk）進行訓練，但其司令部人員卻突然接獲計畫改變，他們被要求留在北卡羅來納州，而非加入波爾克堡的訓練活動。

考量到第82空降師在美國過往衝突行動中扮演的備受矚目角色，加上上述的計畫改變，令人更看好第82空降師的「緊急反應部隊」（Immediate ResponseForce，IRF）將被徵召投入行動。

美國總統川普（Donald Trump）曾公開表示，目前對伊朗的持續軍事行動「很可能」不需要動用美軍地面部隊。然而，他和他的高層幕僚也曾多次拒絕排除這種可能性。

利刃出鞘！戰功彪炳的美軍第82空降師臨時取消演訓 待命打伊朗？

美媒：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的大規模入侵

華郵：俄向伊朗提供定位情報 助鎖定攻擊中東美軍

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

美國總統川普7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

拒絕投降 伊朗致歉 暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

民意不挺！ 川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

