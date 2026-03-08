華郵：美陸軍精銳空降隊司令部取消訓練 引發出兵中東揣測

美國官員說，美國陸軍近日突取消1支精銳傘兵部隊的司令部相關重大演訓，引發五角大廈內部猜測，隨著與伊朗衝突擴大，專長地面作戰等多項任務的美軍兵員可能將被派往中東。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，駐紮在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的美軍第82空降師旗下有1支約4000至5000人的旅級戰鬥部隊，能在18小時內完成動員來執行多種不同任務，從奪取機場等關鍵基礎設施、增援美國大使館到協助緊急撤離。其司令單位負責協調這些行動如何規劃與執行。

報導引述要求匿名的官員表示，美方截至今天仍未發布任何中東部署令。儘管美國陸軍預料即將宣布先前已排定第82空降師的1支直升機部隊在中東的部署，但實際部署行動要等到稍晚的春季才會進行。

報導指出，第82空降師最近幾天都在路易斯安那州的波爾克堡（Fort Polk）進行訓練，但其司令部人員卻突然接獲計畫改變，他們被要求留在北卡羅來納州，而非加入波爾克堡的訓練活動。

考量到第82空降師在美國過往衝突行動中扮演的備受矚目角色，加上上述的計畫改變，令人更看好第82空降師的「緊急反應部隊」（Immediate ResponseForce，IRF）將被徵召投入行動。

美國總統川普（Donald Trump）曾公開表示，目前對伊朗的持續軍事行動「很可能」不需要動用美軍地面部隊。然而，他和他的高層幕僚也曾多次拒絕排除這種可能性。