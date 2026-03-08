聽新聞
0:00 / 0:00
華郵：美陸軍精銳空降隊司令部取消訓練 引發出兵中東揣測
美國官員說，美國陸軍近日突取消1支精銳傘兵部隊的司令部相關重大演訓，引發五角大廈內部猜測，隨著與伊朗衝突擴大，專長地面作戰等多項任務的美軍兵員可能將被派往中東。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，駐紮在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的美軍第82空降師旗下有1支約4000至5000人的旅級戰鬥部隊，能在18小時內完成動員來執行多種不同任務，從奪取機場等關鍵基礎設施、增援美國大使館到協助緊急撤離。其司令單位負責協調這些行動如何規劃與執行。
報導引述要求匿名的官員表示，美方截至今天仍未發布任何中東部署令。儘管美國陸軍預料即將宣布先前已排定第82空降師的1支直升機部隊在中東的部署，但實際部署行動要等到稍晚的春季才會進行。
報導指出，第82空降師最近幾天都在路易斯安那州的波爾克堡（Fort Polk）進行訓練，但其司令部人員卻突然接獲計畫改變，他們被要求留在北卡羅來納州，而非加入波爾克堡的訓練活動。
考量到第82空降師在美國過往衝突行動中扮演的備受矚目角色，加上上述的計畫改變，令人更看好第82空降師的「緊急反應部隊」（Immediate ResponseForce，IRF）將被徵召投入行動。
美國總統川普（Donald Trump）曾公開表示，目前對伊朗的持續軍事行動「很可能」不需要動用美軍地面部隊。然而，他和他的高層幕僚也曾多次拒絕排除這種可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。