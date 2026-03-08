聽新聞
美恐轉移軍力 亞洲國家憂助長陸野心

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

根據美聯社六日引述的官方資料數據，伊朗已對波斯灣五個阿拉伯國家發射至少三八○枚飛彈與逾一四八○架無人機，土耳其也攔截一枚來自伊朗的彈道飛彈，令人擔憂戰火蔓延至全中東，而美國海軍可能暫離亞洲，更令亞洲憂心戰爭長期化將助長中國大陸的膽量。

波灣國家位於伊朗短程飛彈射程內，其中有美軍、能源設施、重要商業與旅遊景點等目標，還能擾亂全球石油流通，因此成為具有價值的目標。

有波灣國家官員坦言，對美國處理戰爭的方式感到失望，尤其因為美以首波襲伊前未事先通知他們，且美國無視其警告，即戰爭將為中東帶來毀滅性後果。

一位美國官員說，美國在全波灣地區未廣泛部署足夠能力，難以有效應對伊朗多波自殺無人機攻擊，當攻擊目標不是傳統軍事設施時尤其棘手。

路透三日報導，亞洲國家也憂心華府若將嚇阻北京的船艦與飛彈移往他處，區域防禦恐出現漏洞。該問題對日本、南韓和台灣尤其急迫。

日本外務省一位高官說，東京尋求華府保證不會轉移美國軍事資產。美國智庫戰略與國際研究中心二月發布報告稱，目前約四成可隨時執行作戰的美國軍艦部署於中東。

專家也警告衝突消耗了美國軍火儲備，美軍雖要求企業提高產量卻需數年時間。一位匿名官員說，美國正為此憂心，畢竟重建印太軍火儲備有助於嚇阻北京對台動武。

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

美國總統川普7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

拒絕投降 伊朗致歉 暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

民意不挺！ 川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

