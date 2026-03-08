美恐轉移軍力 亞洲國家憂助長陸野心

根據美聯社六日引述的官方資料數據，伊朗已對波斯灣五個阿拉伯國家發射至少三八○枚飛彈與逾一四八○架無人機，土耳其也攔截一枚來自伊朗的彈道飛彈，令人擔憂戰火蔓延至全中東，而美國海軍可能暫離亞洲，更令亞洲憂心戰爭長期化將助長中國大陸的膽量。

波灣國家位於伊朗短程飛彈射程內，其中有美軍、能源設施、重要商業與旅遊景點等目標，還能擾亂全球石油流通，因此成為具有價值的目標。

有波灣國家官員坦言，對美國處理戰爭的方式感到失望，尤其因為美以首波襲伊前未事先通知他們，且美國無視其警告，即戰爭將為中東帶來毀滅性後果。

一位美國官員說，美國在全波灣地區未廣泛部署足夠能力，難以有效應對伊朗多波自殺無人機攻擊，當攻擊目標不是傳統軍事設施時尤其棘手。

路透三日報導，亞洲國家也憂心華府若將嚇阻北京的船艦與飛彈移往他處，區域防禦恐出現漏洞。該問題對日本、南韓和台灣尤其急迫。

日本外務省一位高官說，東京尋求華府保證不會轉移美國軍事資產。美國智庫戰略與國際研究中心二月發布報告稱，目前約四成可隨時執行作戰的美國軍艦部署於中東。

專家也警告衝突消耗了美國軍火儲備，美軍雖要求企業提高產量卻需數年時間。一位匿名官員說，美國正為此憂心，畢竟重建印太軍火儲備有助於嚇阻北京對台動武。