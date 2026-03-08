聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗打不對稱持久戰 迫使國際施壓美國

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

面對美以兩國聯手，伊朗正採取較去年美國六月空襲時更具侵略性的不對稱持久作戰，並結合威脅關閉荷莫茲海峽，迫使西方與波斯灣國家施壓美國停戰。

伊朗軍事戰略先求在美以巨大壓力下生存，並重建核心能力，利用飛彈、無人機及「代理人」實施不對稱升級作戰，進而重建嚇阻。

伊朗的軍事戰略焦點為不對稱持久作戰。德黑蘭將強化地下及隧道等飛彈基地網絡，同時分散指揮鏈，以保有發動「第二擊」能力。

發動區域飽和攻擊與代理人戰爭也是伊朗戰略的一環。德黑蘭利用大量彈道飛彈與自殺無人機攻擊，結合黎巴嫩真主黨與其他代理人武裝團體的行動，以削弱美以的飛彈防禦能力。

由於全球約二至三成的石油與天然氣經過荷莫茲海峽運輸，伊朗揚言關閉海峽旨在升高這場戰爭的全球經濟風險，進而向西方與波灣施壓。

伊朗副外長哈蒂柏札德七日雖聲稱，伊朗是負責任的大國，並未封鎖海峽。但根據總部在美國紐約的「市場觀察」網站，船舶通過該海峽的數量比平日銳減達九成四。而在開戰前一般每天約一三八艘通過。

伊朗 彈道飛彈 美國

延伸閱讀

美以斬首哈米尼效果差？伊朗「馬賽克防禦」生存戰 拚誰抗壓更持久

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

伊朗烽火連天如何結束？彭博推演「三情境」與對應油價走勢

無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

相關新聞

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

美國總統川普7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

拒絕投降 伊朗致歉 暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

民意不挺！ 川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

