伊朗打不對稱持久戰 迫使國際施壓美國

面對美以兩國聯手，伊朗正採取較去年美國六月空襲時更具侵略性的不對稱持久作戰，並結合威脅關閉荷莫茲海峽，迫使西方與波斯灣國家施壓美國停戰。

伊朗軍事戰略先求在美以巨大壓力下生存，並重建核心能力，利用飛彈、無人機及「代理人」實施不對稱升級作戰，進而重建嚇阻。

伊朗的軍事戰略焦點為不對稱持久作戰。德黑蘭將強化地下及隧道等飛彈基地網絡，同時分散指揮鏈，以保有發動「第二擊」能力。

發動區域飽和攻擊與代理人戰爭也是伊朗戰略的一環。德黑蘭利用大量彈道飛彈與自殺無人機攻擊，結合黎巴嫩真主黨與其他代理人武裝團體的行動，以削弱美以的飛彈防禦能力。

由於全球約二至三成的石油與天然氣經過荷莫茲海峽運輸，伊朗揚言關閉海峽旨在升高這場戰爭的全球經濟風險，進而向西方與波灣施壓。

伊朗副外長哈蒂柏札德七日雖聲稱，伊朗是負責任的大國，並未封鎖海峽。但根據總部在美國紐約的「市場觀察」網站，船舶通過該海峽的數量比平日銳減達九成四。而在開戰前一般每天約一三八艘通過。