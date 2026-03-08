貿然出兵缺戰略 白宮忙為攻伊找理由

美國政府高層對攻擊伊朗的理由給出各種相互矛盾的解釋，而白宮內部的溝通戰略也極為混亂，美國總統川普說法反覆更使問題治絲益棼，凸顯川普政府缺乏明確的戰略計畫來結束這場戰爭。

白宮官員至今在公開場合都淡化戰爭造成的政治影響，堅稱是出於保護美國人民的安全。白宮發言人李維特說，「總統的首要任務是以美國人民與國安為依歸，這些優先事項高於其他任何議題」。

知情人士指稱，美國官員曾在攻伊前提醒川普，恐衍生難料的政治後果，並強調很難判斷攻勢隨著時間如何發展。但他仍決定動手，圍繞在他身旁的幕僚連日來卻忙於為攻擊編造與推銷遲來的理由。

就伊朗威脅美國的迫切程度，伊朗到底是已接近擁有核武，還是只有彈道飛彈，川普和美國官員的說明相互矛盾。美國國務卿魯比歐上周暗示，美國是在認為以色列鐵了心將打伊朗，且伊朗可能報復中東的美國駐軍後，才和以國聯手。但川普隔天就打臉說，「真要講，可能是我迫使以色列採取行動」。

川普在美以攻伊後召開的首場記者會中，提出摧毀伊朗彈道飛彈能力、攻擊或摧毀伊朗海軍、阻伊朗擁核與切斷伊朗對區域「代理人」的支持等目標。但他六日改口稱，唯有在伊朗無條件投降後，戰爭才可能結束，卻始終沒提出具體的戰略來結束戰爭。川普政治盟友呼籲其政府制定更具體的計畫，好盡快脫身。

在促使伊朗政權更迭上，共和黨內部希望川普政府能在幾周內實現此一目標，但目前仍相當艱鉅。

白宮仍未提供未來情勢如何發展的說明，也沒說明這場沒有明確終點的衝突將在政治上發酵多久，甚至不排除派地面部隊的可能性，而川普目前將精力大多放在穩定油市，以及協助困在中東的數千名美國公民。這些在在凸顯這是一場在沒有戰略下就貿然發動的戰爭。