貿然出兵缺戰略 白宮忙為攻伊找理由

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

美國政府高層對攻擊伊朗的理由給出各種相互矛盾的解釋，而白宮內部的溝通戰略也極為混亂，美國總統川普說法反覆更使問題治絲益棼，凸顯川普政府缺乏明確的戰略計畫來結束這場戰爭。

白宮官員至今在公開場合都淡化戰爭造成的政治影響，堅稱是出於保護美國人民的安全。白宮發言人李維特說，「總統的首要任務是以美國人民與國安為依歸，這些優先事項高於其他任何議題」。

知情人士指稱，美國官員曾在攻伊前提醒川普，恐衍生難料的政治後果，並強調很難判斷攻勢隨著時間如何發展。但他仍決定動手，圍繞在他身旁的幕僚連日來卻忙於為攻擊編造與推銷遲來的理由。

就伊朗威脅美國的迫切程度，伊朗到底是已接近擁有核武，還是只有彈道飛彈，川普和美國官員的說明相互矛盾。美國國務卿魯比歐上周暗示，美國是在認為以色列鐵了心將打伊朗，且伊朗可能報復中東的美國駐軍後，才和以國聯手。但川普隔天就打臉說，「真要講，可能是我迫使以色列採取行動」。

川普在美以攻伊後召開的首場記者會中，提出摧毀伊朗彈道飛彈能力、攻擊或摧毀伊朗海軍、阻伊朗擁核與切斷伊朗對區域「代理人」的支持等目標。但他六日改口稱，唯有在伊朗無條件投降後，戰爭才可能結束，卻始終沒提出具體的戰略來結束戰爭。川普政治盟友呼籲其政府制定更具體的計畫，好盡快脫身。

在促使伊朗政權更迭上，共和黨內部希望川普政府能在幾周內實現此一目標，但目前仍相當艱鉅。

白宮仍未提供未來情勢如何發展的說明，也沒說明這場沒有明確終點的衝突將在政治上發酵多久，甚至不排除派地面部隊的可能性，而川普目前將精力大多放在穩定油市，以及協助困在中東的數千名美國公民。這些在在凸顯這是一場在沒有戰略下就貿然發動的戰爭。

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

美國總統川普7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

拒絕投降 伊朗致歉 暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

民意不挺！ 川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

