民意不挺！ 川普政治豪賭 幕僚建議見好就收

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

民調顯示，美國民眾不歡迎戰爭。根據益普索二月廿八日至三月一日民調，百分之四十三的受訪者不支持攻伊；百分之廿七支持，回答不確定的約百分之卅。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五日引述多名知情人士報導，川普幕僚與顧問擔憂，若被拖入一場沒有明確終點、很少民眾支持的長期戰爭，將為美國帶來嚴重政治後果。截至三月一日他的支持率僅百分之卅九，不支持率達百分之六十。

選民擔心美國又捲入中東衝突，也不明白川普政府攻伊的目標為何。一名川普顧問說，「這是政治風險，我們只盼一切順利，一旦出問題就麻煩了」。部分顧問與親密的盟友私下則敦促川普加緊腳步，在能合理宣布勝利時盡快宣布行動落幕。

因已故性犯罪富豪艾普斯坦案而內訌的ＭＡＧＡ，也因這次攻伊而再次分裂。喬治亞州共和黨籍前聯邦眾議員葛林在社媒寫道，「這不是ＭＡＧＡ該有的樣子」。葛林去年與川普決裂並辭去議員。

紐約時報二日報導，一旦衝突惡化或伊朗陷入混亂，面臨期中選舉的共和黨人可能必須抉擇是否要在該議題上與川普保持距離。戰爭也使ＭＡＧＡ的核心意識形態「美國優先」更形複雜，使後川普時期有意領導共和黨的人面臨挑戰。

川普的盟友與顧問提醒，隨著死亡人數上升與戰爭在區域大範圍擴張，不利情勢只會更惡化，使川普與共和黨本已黯淡的期中選情更危險。

益普索民調也印證，儘管認為川普動武強化或削弱美國全球地位的受訪者，均為百分之四十八。但若美軍因此傷亡，百分之五十四受訪者較不支持美國採取軍事行動。

美國國務院前官員巴特列說，戰爭「好處是分散人們對經濟這個優先議題的注意力，壞處則是恐淪為一場政治災難，是影響伊朗與共和黨往後數代人的災難」。