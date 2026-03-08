川普速戰速決 盤算落空

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，專家分析，這場新的中東戰爭可能出現四種主要情境，依「和平程度」由高至低排序，從有序且相對平和的過渡，一直到血腥混亂。

其一是迅速過渡。美以的理想情境，是伊軍與精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）依川普要求放下武器，且各派系反對勢力整合，並組成臨時政府，把核計畫交給美國，並讓美國石油公司進入伊朗能源市場。但此一情境最不可能發生。

其二是「馬杜洛模式」。美國1月抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，副總統羅德里格斯隨即代理總統，並承諾與美方合作。

其三是伊朗教士政權撐過這場風暴。倖存者將頑強固守，伺機對美國等外部勢力發射飛彈與無人機。許多專家認為，這是最可能出現的情境之一。

其四是伊朗爆發內戰與混亂。一旦伊朗教士政權在美以數周轟炸下愈來愈衰弱，且美以又決心不讓教士政權繼續存在，那情勢恐迅速失控。隨著這場戰爭後的不穩定情勢恐沿著族裔界線擴散，高純度濃縮鈾甚至可能成為各方爭奪的目標，或被賣到海外。這種最糟的情況雖不太可能發生，但也不能完全排除可能性。