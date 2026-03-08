快訊

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

川普速戰速決 盤算落空

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，專家分析，這場新的中東戰爭可能出現四種主要情境，依「和平程度」由高至低排序，從有序且相對平和的過渡，一直到血腥混亂。

其一是迅速過渡。美以的理想情境，是伊軍與精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）依川普要求放下武器，且各派系反對勢力整合，並組成臨時政府，把核計畫交給美國，並讓美國石油公司進入伊朗能源市場。但此一情境最不可能發生。

其二是「馬杜洛模式」。美國1月抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，副總統羅德里格斯隨即代理總統，並承諾與美方合作。

其三是伊朗教士政權撐過這場風暴。倖存者將頑強固守，伺機對美國等外部勢力發射飛彈與無人機。許多專家認為，這是最可能出現的情境之一。

其四是伊朗爆發內戰與混亂。一旦伊朗教士政權在美以數周轟炸下愈來愈衰弱，且美以又決心不讓教士政權繼續存在，那情勢恐迅速失控。隨著這場戰爭後的不穩定情勢恐沿著族裔界線擴散，高純度濃縮鈾甚至可能成為各方爭奪的目標，或被賣到海外。這種最糟的情況雖不太可能發生，但也不能完全排除可能性。

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

美國總統川普6日要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統裴澤斯基安7日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

美國總統川普7日表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民；福斯新聞報導，繼「林肯號」及「福特號」，美國海軍準備再派「喬治布希號」航艦打擊群，加入對伊作戰。伊朗總統裴澤斯基安同日稍早則矢言絕不向美國和以色列投降，但對受波及的中東鄰國致歉。

