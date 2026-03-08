快訊

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

川普政治豪賭 民意不挺

經濟日報／ 編譯江昱蓁／綜合外電

美國自2月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（MAGA）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

民調顯示，美國民眾不歡迎戰爭。根據益普索2月28日至3月1日民調，43%的受訪者不支持攻伊；27%支持，回答不確定的約30%。

CNN引述多名知情人士報導，川普幕僚與顧問擔憂，若被拖入一場沒有明確終點、很少民眾支持的長期戰爭，將為美國帶來嚴重政治後果。截至3月1日他的支持率僅39%，不支持率60%。

選民擔心美國又捲入中東衝突，也不明白川普政府攻伊的目標為何。一名川普顧問說，「這是政治風險，我們只盼一切順利，一旦出問題就麻煩了」。部分顧問與親密的盟友私下則敦促川普加緊腳步，在能合理宣布勝利時儘快宣布行動落幕。

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，雖然擊殺包括最高領袖哈米尼的眾多領導高層，但美國總統川普海外用兵時，原本盤算盡量減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今情勢不僅超出他的預料，甚至有失控風險。

美國自二月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

中東戰火燒8天 圖解伊朗無人機如何影響戰局

美國總統川普6日要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統裴澤斯基安7日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

美增兵伊朗擬派第三支航艦 伊朗總統：絕不投降

美國總統川普7日表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民；福斯新聞報導，繼「林肯號」及「福特號」，美國海軍準備再派「喬治布希號」航艦打擊群，加入對伊作戰。伊朗總統裴澤斯基安同日稍早則矢言絕不向美國和以色列投降，但對受波及的中東鄰國致歉。

川普速戰速決 盤算落空

美國與以色列對伊朗發動的「史詩怒火」行動逾一周，專家分析，這場新的中東戰爭可能出現四種主要情境，依「和平程度」由高至低排序，從有序且相對平和的過渡，一直到血腥混亂。

