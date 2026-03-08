川普政治豪賭 民意不挺

美國自2月底攻擊伊朗已滿一周，儘管總統川普稱願「永遠打下去」，但其幕僚已建議在適當時機見好就收。畢竟國內民調不支持戰爭，「讓美國再次偉大」（MAGA）恐因此再次分裂，並影響期中選舉與共和黨的未來，這些都凸顯川普正藉此豪賭政治地位。

民調顯示，美國民眾不歡迎戰爭。根據益普索2月28日至3月1日民調，43%的受訪者不支持攻伊；27%支持，回答不確定的約30%。

CNN引述多名知情人士報導，川普幕僚與顧問擔憂，若被拖入一場沒有明確終點、很少民眾支持的長期戰爭，將為美國帶來嚴重政治後果。截至3月1日他的支持率僅39%，不支持率60%。

選民擔心美國又捲入中東衝突，也不明白川普政府攻伊的目標為何。一名川普顧問說，「這是政治風險，我們只盼一切順利，一旦出問題就麻煩了」。部分顧問與親密的盟友私下則敦促川普加緊腳步，在能合理宣布勝利時儘快宣布行動落幕。