美以斬首哈米尼效果差？伊朗「馬賽克防禦」生存戰 拚誰抗壓更持久

美國與以色列攻擊伊朗，「斬首」最高領袖哈米尼似乎未見顯著效果。德黑蘭當局現在已經啟動「馬賽克防禦」，儘量把鄰國都拖下水，將衝突的影響極大化，押注美以兩國無法承受昂貴的持久戰；相信自己有更強的抗壓力，終能生存。

「馬賽克防禦」是一種去中心化的戰略，德黑蘭去年與以色列發生12天的戰爭後（美國亦參與其中），設計出這套戰時防禦體制。指揮權力、作戰能力分散橫跨多個地區和組織節點，而不依賴單一的中心。

一旦中心被毀，透過彼此有重疊的指揮鏈和預先做好的應變計畫，革命衛隊的戰鬥，在指揮官萬一被殺後仍可以不斷向下授權，持續運作。

這種思維化為具體作戰表現，就是向各波斯灣鄰國發射大量無人機和飛彈，製造最大混亂，耗盡該地區防禦能量、政治意志，並藉由封鎖荷莫茲海峽擾亂全球能源市場、震撼經濟。

伊朗襲擊的許多鄰國，是美國的盟友，他們在國防以及重大貿易和金融協議上，都依賴美國。德黑蘭的無人機攻勢已造成阿聯的機場完全關閉，卡達液化天然氣停產，沙烏地阿拉伯最大煉油廠停止運作。

南佛羅里達大學全球與國家安全研究所研究員馬哈茂迪安表示：「通過向鄰國施加成本、影響能源市場以及維持對以色列基礎設施的攻擊，德黑蘭希望迫使美國降級衝突。」

這樣的反抗，更是以「不對稱」戰爭消耗對方。根據美國的估計，伊朗自這次衝突以來，已經發射了超了2,500個飛行物，其中絕大多數是無人機。伊朗無人機一架大約2萬美元，但攔截這些無人機的美製愛國者飛彈，一枚價值高達400萬美元。

馬哈茂迪安認為，以目前伊朗的無人機攻擊節奏，和拚命修復受損的發射設施，「至少還能再撐三到四周」。

華盛頓國際危機組織伊朗方案主任瓦埃茲說：「德黑蘭當局可能認為持續的經濟壓力、有限的彈藥庫存，以及傷亡人數增加帶來的政治代價，將使華盛頓和以色列傾向於避免長期對抗。以此觀點，時間不是中立的，時間本身就是戰場。」

軍事行動以「馬賽克防禦」撐住的同時，馬哈茂迪安說，德黑蘭現行政權目前透過強調愛國主義和民族團結，希望預先阻止內部民眾動亂，並向華盛頓證明政權更迭是不可能的。

到目前為止，確實還沒有任何反政府抗議的跡象。伊朗百姓可能正在將個人安全放在首位。

瓦埃茲說：「如果伊朗能仔細校準他們的報復反擊，並能維持國內精英階層的凝聚力，或許能熬過眼前的風暴。生存，而非勝利，是戰略目標。」