印度證實 基於人道考量已允許1艘伊朗軍艦靠港

消息人士昨天告訴路透社，伊朗巡防艦得納號4日在斯里蘭卡外海遭到美軍擊沉當天，另1艘伊朗艦艇進入印度港口停靠。印度外交部長蘇杰生今天證實，印度基於人道允許其靠港。

1名印度政府消息人士昨晚告訴路透社，2月28日美國和以色列對伊朗開戰當天，印度收到伊朗緊急請求讓軍艦拉凡號（IRIS Lavan）靠港，因為這艘船出現技術問題。根據美國海軍研究協會（U.S. NavalInstitute）的新聞網站，拉凡號是1艘兩棲登陸艦。

這名消息人士透露，到了本月4日，拉凡號進入印度南部港口柯枝（Kochi）停靠，183名船員皆已安置在當地的海軍設施內。

就在當天，伊朗的得納號（IRIS Dena）在印度鄰國斯里蘭卡外海離岸19海里的專屬經濟區（EEC）內遭到美國潛艦打擊，至少有87人喪生。

根據斯里蘭卡官員說法，當時得納號正從印度主辦的1場海軍演習返航。演習的官方網站也顯示如此。

印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天在年度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）活動上表示，拉凡號與另2艘軍艦「是來參加1場海上閱兵，之後從某方面來說被困在事件不利的一方」。

斯里蘭卡當局昨天也說，他們正在護送伊朗艦艇布什爾號（IRIS Bushehr）到斯里蘭卡東岸的1個港口，並將大部分船員送往首都可倫坡附近的1個海軍營區。

蘇杰生還表示：「我想我們真的是從人道觀點來對待這件事，而非從無論哪個法律議題的角度。我認為我們做了正確的事。」

不過，美國總統川普（Donald Trump）曾說，他和以色列對伊朗發動戰爭的目的之一，正是摧毀伊朗海軍。