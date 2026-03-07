快訊

印度證實 基於人道考量已允許1艘伊朗軍艦靠港

中央社／ 新德里7日綜合外電報導
印度外交部長蘇杰生。圖／路透社
印度外交部長蘇杰生。圖／路透社

消息人士昨天告訴路透社，伊朗巡防艦得納號4日在斯里蘭卡外海遭到美軍擊沉當天，另1艘伊朗艦艇進入印度港口停靠。印度外交部長蘇杰生今天證實，印度基於人道允許其靠港。

1名印度政府消息人士昨晚告訴路透社，2月28日美國以色列對伊朗開戰當天，印度收到伊朗緊急請求讓軍艦拉凡號（IRIS Lavan）靠港，因為這艘船出現技術問題。根據美國海軍研究協會（U.S. NavalInstitute）的新聞網站，拉凡號是1艘兩棲登陸艦。

這名消息人士透露，到了本月4日，拉凡號進入印度南部港口柯枝（Kochi）停靠，183名船員皆已安置在當地的海軍設施內。

就在當天，伊朗的得納號（IRIS Dena）在印度鄰國斯里蘭卡外海離岸19海里的專屬經濟區（EEC）內遭到美國潛艦打擊，至少有87人喪生。

根據斯里蘭卡官員說法，當時得納號正從印度主辦的1場海軍演習返航。演習的官方網站也顯示如此。

印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天在年度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）活動上表示，拉凡號與另2艘軍艦「是來參加1場海上閱兵，之後從某方面來說被困在事件不利的一方」。

斯里蘭卡當局昨天也說，他們正在護送伊朗艦艇布什爾號（IRIS Bushehr）到斯里蘭卡東岸的1個港口，並將大部分船員送往首都可倫坡附近的1個海軍營區。

蘇杰生還表示：「我想我們真的是從人道觀點來對待這件事，而非從無論哪個法律議題的角度。我認為我們做了正確的事。」

不過，美國總統川普（Donald Trump）曾說，他和以色列對伊朗發動戰爭的目的之一，正是摧毀伊朗海軍。

印度 伊朗 以色列 美國 美伊開戰

相關新聞

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

美國總統川普7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則美伊將不會達成任何協議。美國CNN報導，伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗絕不投降。伊朗此時正持續與以色列交火，並對多個波斯灣國家進行報復性開火。

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗半官方梅爾通訊社7日報導，伊朗首都德黑蘭部分地區可聽到爆炸聲；當天凌晨，現場畫面顯示，德黑蘭西部麥拉貝德機場燃起大火，伊朗國家媒體聲稱該機場遭以色列襲擊。

