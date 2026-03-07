中東衝突牽動美中互動 泰學者：中國更重視穩定關係

美國、以色列與伊朗衝突持續，中東區域緊張未歇。泰國學者分析，這場中東危機不僅牽動能源與區域安全，也可能影響美中互動，並指出北京在當前情勢下，對美關係將更傾向維持穩定。

泰國法政大學（Thammasat University）跨學科學院政治學教授許佳朋（Sitthiphon Kruarattikan）接受中央社訪問時表示，從中國角度來看，北京目前更重視政治與經濟穩定，因此他樂觀認為，川普對伊朗的行動可能促使北京與平壤對華府的態度變得更和緩。

許佳朋向中央社解釋，目前中國政府的首要任務是維持政治與經濟穩定，這可能是為中國國家主席習近平明年的連任鋪路。

另外，北韓政府的最終目標則是利用核武作為談判籌碼，以與美國簽署和平條約。因此中國和北韓可能在對美關係上，皆會採取較為和緩的態度。

另一方面，朱拉隆功大學（ChulalongkornUniversity）政治與國際關係學教授蒂提南（ThitinanPongsudhirak）6日在曼谷郵報（Bangkok Post）撰文指出，美國與以色列對伊朗發動攻擊後，影響力已波及印太地區。

蒂提南認為，美國若因伊朗戰事而分散戰略資源，在印太地區的戰略關注可能因此減少，使得中國在自身周邊地區獲得更大的活動空間。

他在文中指出，「隨著美國的外交政策與地緣戰略主要受單邊利益驅動、轉向以武力作為後盾，且犧牲與盟友及夥伴共享的價值觀，將使美國在地緣政治中喪失相對的道德制高點，這對北京而言無疑是一大利益」。

蒂提南表示，隨著戰爭與衝突增加，軍事力量正逐漸成為地緣政治的重要工具，在全球局勢更不穩定的情況下，也可能使民族主義與右翼勢力受益。