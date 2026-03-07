快訊

中東衝突牽動美中互動 泰學者：中國更重視穩定關係

中央社／ 曼谷7日專電
伊朗首都德黑蘭6日遇空襲後竄出濃煙。圖／歐新社
美國以色列伊朗衝突持續，中東區域緊張未歇。泰國學者分析，這場中東危機不僅牽動能源與區域安全，也可能影響美中互動，並指出北京在當前情勢下，對美關係將更傾向維持穩定。

泰國法政大學（Thammasat University）跨學科學院政治學教授許佳朋（Sitthiphon Kruarattikan）接受中央社訪問時表示，從中國角度來看，北京目前更重視政治與經濟穩定，因此他樂觀認為，川普對伊朗的行動可能促使北京與平壤對華府的態度變得更和緩。

許佳朋向中央社解釋，目前中國政府的首要任務是維持政治與經濟穩定，這可能是為中國國家主席習近平明年的連任鋪路。

另外，北韓政府的最終目標則是利用核武作為談判籌碼，以與美國簽署和平條約。因此中國和北韓可能在對美關係上，皆會採取較為和緩的態度。

另一方面，朱拉隆功大學（ChulalongkornUniversity）政治與國際關係學教授蒂提南（ThitinanPongsudhirak）6日在曼谷郵報（Bangkok Post）撰文指出，美國與以色列對伊朗發動攻擊後，影響力已波及印太地區。

蒂提南認為，美國若因伊朗戰事而分散戰略資源，在印太地區的戰略關注可能因此減少，使得中國在自身周邊地區獲得更大的活動空間。

他在文中指出，「隨著美國的外交政策與地緣戰略主要受單邊利益驅動、轉向以武力作為後盾，且犧牲與盟友及夥伴共享的價值觀，將使美國在地緣政治中喪失相對的道德制高點，這對北京而言無疑是一大利益」。

蒂提南表示，隨著戰爭與衝突增加，軍事力量正逐漸成為地緣政治的重要工具，在全球局勢更不穩定的情況下，也可能使民族主義與右翼勢力受益。

伊朗 以色列 美國 美伊開戰 美中關係

相關新聞

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

美國總統川普7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則美伊將不會達成任何協議。美國CNN報導，伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗絕不投降。伊朗此時正持續與以色列交火，並對多個波斯灣國家進行報復性開火。

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗半官方梅爾通訊社7日報導，伊朗首都德黑蘭部分地區可聽到爆炸聲；當天凌晨，現場畫面顯示，德黑蘭西部麥拉貝德機場燃起大火，伊朗國家媒體聲稱該機場遭以色列襲擊。

印度證實 基於人道考量已允許1艘伊朗軍艦靠港

消息人士昨天告訴路透社，伊朗巡防艦得納號4日在斯里蘭卡外海遭到美軍擊沉當天，另1艘伊朗艦艇進入印度港口停靠。印度外交部長...

