美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

美以聯手軍事打擊 伊朗官員：造成至少1332平民喪生

中央社／ 紐約聯合國總部6日綜合外電報導
美國聯手以色列發起的軍事行動已經持續一周時間，圖為7日伊朗德黑蘭遇空襲的畫面。圖／歐新社
美國聯手以色列發起的軍事行動已經持續一周時間，圖為7日伊朗德黑蘭遇空襲的畫面。圖／歐新社

美國聯手以色列發起的軍事行動已經持續一周時間，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼今天宣稱，至少1332位伊朗平民死於這場衝突，另有數千人受傷。

路透社報導，伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在紐約聯合國總部告訴記者，美國和以色列故意鎖定民用基礎設施，而伊朗反擊的目標為軍事設施，並不是平民。

但美國及以色列方面的說法，則跟伊拉瓦尼前述說詞完全相反。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在2月28日戰事爆發第一天就喪命於美以兩國空襲，美國總統川普（Donald Trump）昨天接受媒體訪問表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。

伊拉瓦尼則批評，川普此番言論公然違反「聯合國憲章」（Charter of the United Nations）載明的不干涉他國內政原則。

美國 以色列 伊朗 美伊開戰

延伸閱讀

美匿名官員：伊朗女子小學被炸165死 美軍要負責

伊朗女子小學遇襲165死 外媒：美國調查指向美軍或需負責

伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單

中東戰火蔓延 川普籲伊朗庫德族進攻

相關新聞

稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」

美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。

殺紅眼了？川普：美國考慮攻擊伊朗未被列為目標的地區和人民

美國總統川普7日在社群平台Truth Social發文表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民。

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則美伊將不會達成任何協議。美國CNN報導，伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗絕不投降。伊朗此時正持續與以色列交火，並對多個波斯灣國家進行報復性開火。

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗半官方梅爾通訊社7日報導，伊朗首都德黑蘭部分地區可聽到爆炸聲；當天凌晨，現場畫面顯示，德黑蘭西部麥拉貝德機場燃起大火，伊朗國家媒體聲稱該機場遭以色列襲擊。

印度證實 基於人道考量已允許1艘伊朗軍艦靠港

消息人士昨天告訴路透社，伊朗巡防艦得納號4日在斯里蘭卡外海遭到美軍擊沉當天，另1艘伊朗艦艇進入印度港口停靠。印度外交部長...

