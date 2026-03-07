聽新聞
美以聯手軍事打擊 伊朗官員：造成至少1332平民喪生
美國聯手以色列發起的軍事行動已經持續一周時間，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼今天宣稱，至少1332位伊朗平民死於這場衝突，另有數千人受傷。
路透社報導，伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在紐約聯合國總部告訴記者，美國和以色列故意鎖定民用基礎設施，而伊朗反擊的目標為軍事設施，並不是平民。
但美國及以色列方面的說法，則跟伊拉瓦尼前述說詞完全相反。
伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在2月28日戰事爆發第一天就喪命於美以兩國空襲，美國總統川普（Donald Trump）昨天接受媒體訪問表示，他必須親自參與伊朗新任最高領袖的遴選。
伊拉瓦尼則批評，川普此番言論公然違反「聯合國憲章」（Charter of the United Nations）載明的不干涉他國內政原則。
