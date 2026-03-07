聽新聞
稱惡霸將淪魯蛇！川普：美以猛攻之下 伊朗向中東鄰國「投降」
美國總統川普7日在自創社媒真實社群發文說，伊朗正遭受痛擊且「已向中東鄰國道歉並投降，並承諾不再對他們開火」，而伊朗之所以會做出該承諾，全是因為美國和以色列的持續強烈攻擊。
川普並預告，伊朗「今天」將遭受重創；由於伊朗的惡行，正認真考慮使若干迄今未被列入打擊目標的地區和人們，面臨「徹底摧毀和確定死亡」命運。
川普還稱，伊朗曾企圖掌控中東，現在伊朗卻數千年來首次敗給周邊中東國家； 伊朗不再是「中東惡霸」，而是「中東魯蛇」，這將持續數十年直到伊朗投降，「或更可能的是，徹底瓦解！」
