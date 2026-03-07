美軍「史詩怒火行動」如入無人之境？ 專家分析關鍵：讓伊朗防空雷達「致盲」

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」展現優勢制電權，專家指出，美軍成功關鍵在於奪取電磁頻譜優勢，再透過「軟殺」干擾與「硬殺」摧毀，讓敵防空體系資訊鏈失去協調能力，且美軍藉聯合全領域指揮管制（JADC2）整合太空、網路及電子戰能量，首波攻擊即達成完全「致盲」失明效果。

美國總統川普2月28日宣布對伊朗發動「大規模作戰行動」，美國戰爭部隨後推文將行動命名為「史詩怒火」（OPERATION EPIC FURY），白宮發言人4日表示，預計未來數小時將可取得對伊朗領空完整且絕對的控制權。

針對現代戰爭的電子作戰模式，退役上校、前空軍飛彈預警中心指管長周宇平接受中央社訪問時表示，此次「史詩怒火行動」會讓外界感覺美軍如入無人之境，關鍵在於現代空襲早已不是單純依靠匿蹤飛機突防，而是結合完整的電子戰體系以及先「奪取電磁頻譜優勢」。

周宇平說明，電子戰可分軟殺、硬殺2種形式。軟殺主要是透過電波干擾或欺騙，使敵方雷達畫面出現大量雜訊、假目標或錯誤訊號，讓防空系統難以判斷真正的飛行器位置與航向；硬殺則是直接以反輻射飛彈攻擊防空雷達發射源，一旦雷達開機發射電波就會被鎖定並被摧毀。

他提到，除此之外，近年電子戰也結合網路作戰與指管系統干擾，目標不只是讓雷達「看不見」，而是讓整個防空體系在資訊鏈上失去協調能力，讓雷達、指揮中心與飛彈發射單位之間無法即時傳遞情報。

他表示，電子作戰的難度在於必須事先掌握敵方雷達頻率、波形與運作模式，並在適當距離與功率條件下進行精準干擾，因此往往需要長期的電子情報蒐集並與專門平台做配合。

周宇平指出，至於外界討論中國、俄羅斯製雷達「失明」問題，其實未必代表設備完全失效，更可能是多種因素疊加的結果。首先，匿蹤飛機本身就可大幅縮短防空雷達的可偵測距離，讓防空系統的反應時間被壓縮；其次，若同時遭遇電子干擾或欺騙訊號，雷達即使偵測到回波也可能無法準確辨識目標；再次，作戰初期若以反輻射飛彈壓制部分雷達節點，整個防空網路就會出現盲區。

他表示，現代防空作戰高度依賴資料鏈與指揮系統，一旦通訊或指管節點受電子干擾或網路攻擊，雷達即使看到目標也未必能把資訊傳遞給飛彈單位。此外，理論上地面情報滲透可以提供部署位置或頻率資訊，但在多數情況下，匿蹤技術結合電子戰與防空壓制作戰，已足以使對手的防空體系，在關鍵時刻出現「看得到、卻來不及反應，甚至看不到的情況」。

針對美方展現強大的聯合作戰能量。國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌受訪指出，根據公開訊息，美軍透過聯合全領域指揮管制（JADC2）整合太空、網路及電子戰能量，第一時間癱瘓敵方防空體系，不僅超越傳統聯戰範疇，更為台灣建構本土國防圖像、強化首波電磁防禦提供重要參考。

他表示，美軍此次行動能夠成功，奠基於極為精準的情報工作，不僅掌握伊朗軍事動態與部署，更精準研判政治情勢，選在敵方體制最弱、政治衝擊最大的時機點發動攻擊；而針對電子頻譜與通訊的掌控是作戰核心，首波即由太空軍、網戰司令部協同，運用太空裝備與網路進行防空制壓，在第一時間讓敵方完全「致盲」並削弱防禦，後續透過「軟殺」干擾與「硬殺」進行摧毀。

舒孝煌分析，除EA-18G電戰機外，掛載電戰莢艙的F-16及無人機均能擔負電子制壓任務，再配合遠距地對地打擊，這已超越傳統跨軍種聯合作戰範疇，進入大規模指揮管制與通訊聯絡的「聯合全領域指揮管制」（JADC2）階段，比國軍聚焦的「聯合作戰」更跨進一步。

針對台灣防務，舒孝煌建議，台灣應將本土國防系統與美製武器整合，建立共同作戰圖像並共用偵測資源，以發揮備援與支援效果。他提醒，中國正積極複製美軍經驗，發展匿蹤武器與網電攻擊能力，台灣必須強化因應首波電子與網路攻擊的韌性，這也是討論不對稱作戰與對美軍購時，必須審慎思考的核心方向。

另外，美軍位於卡達的鋪路爪雷達遭伊朗攻擊，外界關注採同類裝備的台灣樂山雷達站在戰時易成攻擊目標。前美國國防部官員胡振東近日在民進黨立委王定宇的節目上表示，由於鋪路爪雷達是由許多各自獨立的模組單元所組成，被攻擊不代表整座雷達失效。