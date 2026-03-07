伊朗攻擊擾亂航班 杜拜機場一度暫停後部分重啟

全球國際航班最繁忙的杜拜國際機場，今天因伊朗攻擊發生空中攔截事件後，一度暫停運作。不過，機場稍後宣布，已「部分」恢復機場營運。

法新社報導，隨著美以聯軍上週空襲伊朗引發中東戰事後，杜拜機場也遭到攻擊，並造成員工受傷及航廈受損事件。杜拜機場今天再度遭到攻擊，杜拜政府今天說，「有攔截後掉落的碎片造成輕微事件」，但並無人員受傷。

杜拜政府媒體辦公室（Dubai Media Office）在社群媒體發文表示：「為確保旅客、機場員工及航空公司機組人員的安全，杜拜國際機場的運作已臨時暫停。」

中東最大航空公司阿聯酋航空（Emirates）今天也宣布，旗下所有進出杜拜的航班即日起全部暫停，直至另行通知。

不過，杜拜機場稍後表示，在稍早暫停運作後，已經「部分」恢復機場營運。

杜拜機場在聲明中指出：「我們自今天起部分恢復運作，部分航班已從杜拜國際機場及杜拜國際中心的馬克統國際機場（Al Maktoum International Airport）起飛。」