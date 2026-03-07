快訊

伊朗攻擊擾亂航班 杜拜機場一度暫停後部分重啟

中央社／ 杜拜7日綜合外電報導
杜拜國際機場今天因伊朗攻擊發生空中攔截事件後，一度暫停運作。機場稍後宣布，已「部分」恢復機場營運。圖／美聯社資料照
杜拜國際機場今天因伊朗攻擊發生空中攔截事件後，一度暫停運作。機場稍後宣布，已「部分」恢復機場營運。圖／美聯社資料照

全球國際航班最繁忙的杜拜國際機場，今天因伊朗攻擊發生空中攔截事件後，一度暫停運作。不過，機場稍後宣布，已「部分」恢復機場營運。

法新社報導，隨著美以聯軍上週空襲伊朗引發中東戰事後，杜拜機場也遭到攻擊，並造成員工受傷及航廈受損事件。杜拜機場今天再度遭到攻擊，杜拜政府今天說，「有攔截後掉落的碎片造成輕微事件」，但並無人員受傷。

杜拜政府媒體辦公室（Dubai Media Office）在社群媒體發文表示：「為確保旅客、機場員工及航空公司機組人員的安全，杜拜國際機場的運作已臨時暫停。」

中東最大航空公司阿聯酋航空（Emirates）今天也宣布，旗下所有進出杜拜的航班即日起全部暫停，直至另行通知。

不過，杜拜機場稍後表示，在稍早暫停運作後，已經「部分」恢復機場營運。

杜拜機場在聲明中指出：「我們自今天起部分恢復運作，部分航班已從杜拜國際機場及杜拜國際中心的馬克統國際機場（Al Maktoum International Airport）起飛。」

為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則美伊將不會達成任何協議。美國CNN報導，伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗絕不投降。伊朗此時正持續與以色列交火，並對多個波斯灣國家進行報復性開火。

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗半官方梅爾通訊社7日報導，伊朗首都德黑蘭部分地區可聽到爆炸聲；當天凌晨，現場畫面顯示，德黑蘭西部麥拉貝德機場燃起大火，伊朗國家媒體聲稱該機場遭以色列襲擊。

搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 專家：真正風險不在飛機

自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，中東地區約有3萬架航班被取消，各地機場也面臨伊朗飛彈與無人機威脅。即便6日情勢仍未緩和，阿拉伯聯合大公國的商業航班已逐步恢復，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場當天約有160架航班起飛。飛安專家則表示，在衛星預警與防空系統支援下，乘客距離真正的危險其實「相當遙遠」。

靠偽裝避險？為通過荷莫茲海峽 至少10船隻改成「大陸身分」

美以空襲伊朗引發的中東局勢動盪，正持續外溢至全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。戰火之下，越來越多被困商船開始採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻...

伊朗攻擊擾亂航班 杜拜機場一度暫停後部分重啟

全球國際航班最繁忙的杜拜國際機場，今天因伊朗攻擊發生空中攔截事件後，一度暫停運作。不過，機場稍後宣布，已「部分」恢復機場...

