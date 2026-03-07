聽新聞
伊朗情勢緊張 日本政府3月7日起從中東4個國家撤僑
美國聯手以色列攻擊伊朗的軍事行動已經持續一週，鑒於當地局勢日益緊張，日本政府決定從今天起，以陸路方式協助希望離開中東地區4個國家的日本人撤離。
日本放送協會（NHK）報導，這4個中東國家分別是科威特、巴林、卡達和阿拉伯聯合大公國。
依照計畫，這些日本人將搭乘巴士前往阿曼與沙烏地阿拉伯，之後乘坐包機啟程。
根據政府相關人士的說法，希望撤離人數預計會多於最初預期，因此增加航班一事也在考慮之中。
日本外務大臣茂木敏充在國會說道，「包括老年人、孕婦以及帶著年幼孩童的人在內，大家所處的狀況有所不同，政府將確定優先順序，推進撤離工作」。
