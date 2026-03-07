為襲擊鄰國道歉並宣布停止攻擊 伊朗總統暗示「恐是軍隊溝通不良」

英國天空新聞報導，伊朗總統裴澤斯基安7日稍早表明伊朗絕不投降後，也為空襲鄰國道歉，暗示原因可能是軍隊各級溝通不良。他還表示，臨時委員會已批准中止這類攻擊，除非伊朗被這些國家攻擊。

裴澤斯基安表示：「謹代表我個人，我應該向被伊朗攻擊的鄰國道歉。從現在起，伊朗不應該攻擊鄰國或對鄰國發射飛彈，除非我們被那些國家攻擊。我認為我們應該透過外交解決這件事。」

巴林、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國當地時間7日上午受到多次襲擊後，裴澤斯基安發布了這項聲明。