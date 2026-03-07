聽新聞
美以攻打伊朗 克宮：普亭致電伊朗總統表慰問
克里姆林宮表示，針對「以色列與美國對伊朗武裝侵略」導致大量平民傷亡，俄羅斯總統普亭向伊朗總統表達慰問之意。
路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨晚與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通電話。普亭對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）及其家屬、伊朗政軍領導層，以及「眾多平民」遇害，表達深切哀悼之意。
克里姆林宮指出：「普亭重申俄羅斯的原則立場，支持立即停止敵對行動，反對以武力手段解決伊朗周邊或中東地區的任何問題，並主張迅速回歸外交解決途徑。」
普亭表示，他正與波斯灣合作理事會（ GulfCooperation Council）各成員國領導人保持密切聯繫。
根據克宮聲明：「裴澤斯基安對於俄羅斯力挺伊朗人民捍衛國家主權與獨立，表達感謝之意。此外，他也針對這波衝突的最新發展，向普亭提供詳盡說明。」
