烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不
美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則美伊將不會達成任何協議。美國CNN報導，伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗絕不投降。伊朗此時正持續與以色列交火，並對多個波斯灣國家進行報復性開火。
裴澤斯基安在國營電視台發表的電視演說中表示：「他們會帶著要我們無條件投降的夢想進入墳墓。」
伊朗最高領袖哈米尼一周前死於美以空襲，伊朗1日成立由三人組成的臨時委員會做為過渡政府。立場相對溫和的裴澤斯基安就是成員之一，另外兩名成員則是強硬派司法部長艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）和憲法監護委員會成員、法學家阿拉菲（Alireza Arafi）。
