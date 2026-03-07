快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗德黑蘭麥拉貝德國際機場7日可見火光和煙霧。法新社
伊朗德黑蘭麥拉貝德國際機場7日可見火光和煙霧。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗半官方梅爾通訊社7日報導，伊朗首都德黑蘭部分地區可聽到爆炸聲；當天凌晨，現場畫面顯示，德黑蘭西部麥拉貝德機場燃起大火，伊朗國家媒體聲稱該機場遭以色列襲擊。

根據以色列國防軍稍早說法，此前數小時前，以色列對德黑蘭和伊朗境內其他幾個地點發動空襲，動用80幾架戰鬥機，目標包括飛彈發射場等軍事基礎設施。

上述機場受損程度暫不明，也不清楚該機場的建築群是否遭直接攻擊。有現場畫面顯示，該機場傳出火光和爆炸聲，至少一架飛機起火。CNN已聯繫以軍尋求置評，但暫無公開回應。

伊朗 以色列 美國 美伊開戰 德黑蘭 機場

延伸閱讀

戰火續延燒！以色列出動逾80架戰機空襲 伊朗打擊庫德族

杜拜機場上空傳出爆炸聲 目擊者稱見到煙霧

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

相關新聞

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗半官方梅爾通訊社7日報導，伊朗首都德黑蘭部分地區可聽到爆炸聲；當天凌晨，現場畫面顯示，德黑蘭西部麥拉貝德機場燃起大火，伊朗國家媒體聲稱該機場遭以色列襲擊。

搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 專家：真正風險不在飛機

自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，中東地區約有3萬架航班被取消，各地機場也面臨伊朗飛彈與無人機威脅。即便6日情勢仍未緩和，阿拉伯聯合大公國的商業航班已逐步恢復，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場當天約有160架航班起飛。飛安專家則表示，在衛星預警與防空系統支援下，乘客距離真正的危險其實「相當遙遠」。

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

美國總統川普6日在自創社媒真實社群寫道，除非伊朗「無條件投降」，否則美伊將不會達成任何協議。美國CNN報導，伊朗總統裴澤斯基安7日表示，伊朗絕不投降。伊朗此時正持續與以色列交火，並對多個波斯灣國家進行報復性開火。

靠偽裝避險？為通過荷莫茲海峽 至少10船隻改成「大陸身分」

美以空襲伊朗引發的中東局勢動盪，正持續外溢至全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。戰火之下，越來越多被困商船開始採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻...

杜拜機場上空傳出爆炸聲 目擊者稱見到煙霧

伊朗目前正持續對波斯灣地區發動攻擊。目擊者告訴法新社，阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）機場上空今天傳出爆炸聲響，隨後空...

杜拜衰捲戰火！稅收優惠難敵動盪 富豪「錢」逃星、港

杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的有錢人不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。