出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火
美國有線電視新聞網（CNN）引述伊朗半官方梅爾通訊社7日報導，伊朗首都德黑蘭部分地區可聽到爆炸聲；當天凌晨，現場畫面顯示，德黑蘭西部麥拉貝德機場燃起大火，伊朗國家媒體聲稱該機場遭以色列襲擊。
根據以色列國防軍稍早說法，此前數小時前，以色列對德黑蘭和伊朗境內其他幾個地點發動空襲，動用80幾架戰鬥機，目標包括飛彈發射場等軍事基礎設施。
上述機場受損程度暫不明，也不清楚該機場的建築群是否遭直接攻擊。有現場畫面顯示，該機場傳出火光和爆炸聲，至少一架飛機起火。CNN已聯繫以軍尋求置評，但暫無公開回應。
