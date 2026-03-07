出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，中東地區約有3萬架航班被取消，各地機場也面臨伊朗飛彈與無人機威脅。即便6日情勢仍未緩和，阿拉伯聯合大公國的商業航班已逐步恢復，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場當天約有160架航班起飛。飛安專家則表示，在衛星預警與防空系統支援下，乘客距離真正的危險其實「相當遙遠」。

2026-03-07 15:28