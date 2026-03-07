快訊

戰火續延燒！以色列出動逾80架戰機空襲 伊朗打擊庫德族

中央社／ 耶路撒冷/德黑蘭7日綜合外電報導
美國、以色列及伊朗的戰爭進入第二周，據伊朗媒體報導，首都德黑蘭發生爆炸。圖／法新社
美國、以色列及伊朗的戰爭進入第二周，據伊朗媒體報導，首都德黑蘭發生爆炸。圖／法新社

以色列軍方表示，他們今天派出80多架作戰飛機空襲伊朗軍事設施、飛彈發射器，同時也打擊首都德黑蘭和伊朗中部的目標；伊朗則宣稱打擊伊拉克境內庫德族地區。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「以色列空軍超過80架戰機……完成另一輪打擊行動，目標是屬於伊朗恐怖政權的基礎設施。」

聲明指出，在今天這波開戰以來又一次大規模的空襲中，以軍戰機擊中伊朗革命衛隊（IRGC）一所「被用作緊急軍事資產」軍事校院。

聲明稱，由於目標校院被用於軍事行動，「構成合法的軍事目標」，其他目標還包括地下指揮中心、飛彈儲存設施以及發射場地，「以限縮伊朗對以色列國土發射火力的規模」。

美國2月28日對伊朗發動大規模空襲時，以色列軍方稱共有200架戰機參與行動，還說這是以國空軍史上最大規模的作戰。

路透社引述3名知悉以色列與庫德族派系談判情況的消息人士透露，以色列一直在轟炸部分伊朗西部地區，以支援伊朗庫德族民兵；美國川普政府不願意派地面部隊進入伊朗，也希望庫德族能出兵。

伊朗革命衛隊今天則表示，隨與美以的作戰進入第二週，他們已鎖定伊拉克的庫德族地區打擊「分離主義團體」。

革命衛隊透過塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）發布聲明說：「今天上午已打擊伊拉克（庫德斯坦）地區3處分離主義團體據點。」

聲明還說：「如果當地（庫德斯坦）的分離主義團體對破壞伊朗領土完整有所行動，我們會徹底粉碎對方。」

