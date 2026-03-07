搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 專家：真正風險不在飛機

自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，中東地區約有3萬架航班被取消，各地機場也面臨伊朗飛彈與無人機威脅。即便6日情勢仍未緩和，阿拉伯聯合大公國的商業航班已逐步恢復，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場當天約有160架航班起飛。飛安專家則表示，在衛星預警與防空系統支援下，乘客距離真正的危險其實「相當遙遠」。

紐約時報6日報導，拉馬尼－拉夫（Gitu Ramani-Ruff）與丈夫及2個兒子上周末前往印度探親途中被困在阿聯，直到5日終於搭上從杜拜飛紐約的航班，令她十分興奮。不過，就在飛機起飛前，她突然感到一陣恐懼，於是傳訊給妹妹，開頭寫道：「如果我們或飛機發生什麼事」，接著說明她與丈夫把遺囑放在哪裡，「請確保我們的寵物能過上長久而充滿愛的生活。」

拉馬尼－拉夫一家搭乘的飛機當天安全降落在紐約甘迺迪機場，成為自美以伊衝突爆發後，第一班按原定航班表抵達美國的阿聯酋航班。她說，在杜拜上空看見爆炸時，其實從未真正擔心過自己的生命安全，「只有在得知這是第一班飛往美國的航班時，我才開始緊張」。

2000年代曾與美軍合作、在伊拉克負責飛航管制的安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）空中運輸管理教授麥考密克（Michael McCormick）表示，對往返中東的航班乘客而言，危險「相當遙遠」。他指出，能追蹤來襲飛彈的衛星，以及將飛彈擊落的防空系統，可讓飛航管制員提前獲得充分警告，從而停止航班起飛或讓正在飛往當地的航班折返。

麥考密克指出，雖然機場是大型的潛在攻擊目標，但個別飛機通常體積太小、移動速度太快，目前衝突中使用的飛彈與無人機很難鎖定，尤其是在長距離情況下。此外，這些飛行體活動的空域也已關閉，以避免誤擊。他說：「更大的風險其實是有東西擊中裡面有人的航廈建築，而不是實際擊中飛機。」

阿聯民航總局（General Civil Aviation Authority）未回應詢問；總部位於阿布達比的阿提哈德航空（Etihad Airways）發言人皮特（Philip Pitt）表示，該航空公司是在「進行廣泛的安全與保安評估」，並且「在所有安全標準都符合後」，才恢復有限度的航班營運，但未回應更具體的問題。

一名阿聯空中運輸專家表示，阿聯空域內的乘客「已經是能有的最大程度安全」。他說，阿聯的商業航班目前只在軍方認定安全的空域運作，航線貼近與沙烏地阿拉伯與阿曼的邊境飛行，而不是飛越可能面臨攻擊風險的波斯灣。他說：「如果不安全，就不會飛。」

這位專家還說，伊朗與以色列都以干擾與偽造訊號的方式干擾區域內的GPS而聞名，這可能影響飛行員對自身空間位置的判斷。不過，阿聯航空官員在過去一年中愈來愈常處理這類訊號操控問題，近期也接受額外訓練，以便在飛機遭到此類干擾時提供協助。