快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

夢幻成真！《櫻桃小丸子》真的相遇《蠟筆小新》 還有「雙廣志」合體笑料滿點

聽新聞
0:00 / 0:00

靠偽裝避險？為通過荷莫茲海峽 至少10船隻改成「大陸身分」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
越來越多被困商船採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻。圖為「鐵娘子號」改掛「中國所有」信號後，獲伊朗放行通過荷莫茲海峽。圖／取自觀察者網
越來越多被困商船採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻。圖為「鐵娘子號」改掛「中國所有」信號後，獲伊朗放行通過荷莫茲海峽。圖／取自觀察者網

美以空襲伊朗引發的中東局勢動盪，正持續外溢至全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。戰火之下，越來越多被困商船開始採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻。根據海上船隻追蹤平台Marine Traffic的分析顯示，過去一周，至少10艘船隻已將目的地信號修改為「中國船東」、「全員中國船員」或「船上有中國船員」。

英國金融時報報導， 勞埃德市場協會（Lloyd’s Market Association, LMA）的數據顯示，目前約有1000艘船隻困在海灣及其周邊水域，總價值約250億美元。

為避免成為目標，部分船隻還採取了另一方式，篡改GPS信號，誤導系統武器。航運衛星圖像分析平台TankerTrackers.com表示，這些船隻在航運資料平台上顯示為密集堆疊在一起。

這些更改應答器信號的船隻類型多樣，包括貨櫃船、油輪等，有的滿載貨物，有的空載。

船長負責船隻應答器信號，應答器主要用於與附近船舶通信、避免碰撞，但目的地資訊欄可輕易修改。

航運資料公司Kpler分析師賴特（Matthew Wright）表示，他們幾乎可以改任何內容，想填什麼就填什麼。船員們試圖掩蓋與特定港口、目的地或國籍的關聯，這其中帶有一定的欺騙成分。

目前，多數船隻仍滯留在海灣內。船舶追蹤資料顯示，一艘名為「鐵娘子」號（Iron Maiden）號的船隻在將船舶識別信號改為「中國所有」（China-owner）後，於4日通過了荷莫茲海峽。

除了冒用「中國身分」，少數船隻選擇了其他身分標識。6日即衝突爆發首日，一艘液化石油氣運輸船「博阿茲奇」號（Bogazici）在通過荷莫茲海峽時曾廣播稱自己是「穆斯林所有、土耳其營運」的船隻，駛離危險水域後才恢復原名。

賴特稱，這種透過更改身分避險的做法並非首次出現，最早可追溯至2023年的紅海局勢。當時葉門胡塞武裝開始襲擊商船，不少船隻就曾透過類似方式規避風險。在當前局勢下，船員們願意嘗試任何可能降低遇襲風險的辦法。

衝突爆發以來，為反擊美以的公然侵略，伊朗將海灣地區能源設施及過往海峽船隻作為打擊目標。目前，全球能源航運要道荷莫茲海峽近乎關閉，全球約五分之一的石油和液化天然氣供應因此中斷。

消息人士稱，中國與伊朗關係友好，且高度依賴中東能源供應，因此正要求伊朗方面為相關船隻開放秘密頻道。

另有中東糖業高管透露，目前仍有部分船隻能夠順利通過海峽，這些船隻要麼是中國所有的，要麼是伊朗所有的。而這或許就是眾多船隻選擇篡改身份的核心原因。

荷莫茲海峽 美伊開戰 伊朗 以色列 美國 中東

延伸閱讀

伊朗「有限度」封鎖荷莫茲海峽 美學者：中國能撐數月

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

傳陸伊協商 放行油輪通過荷莫茲海峽

散裝船「鐵娘子」改掛「中國所有」獲放行荷莫茲海峽

相關新聞

搭機逃離中東安全嗎？她起飛前先交代後事 專家：真正風險不在飛機

自美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，中東地區約有3萬架航班被取消，各地機場也面臨伊朗飛彈與無人機威脅。即便6日情勢仍未緩和，阿拉伯聯合大公國的商業航班已逐步恢復，全球最繁忙機場之一的杜拜國際機場當天約有160架航班起飛。飛安專家則表示，在衛星預警與防空系統支援下，乘客距離真正的危險其實「相當遙遠」。

杜拜機場上空傳出爆炸聲 目擊者稱見到煙霧

伊朗目前正持續對波斯灣地區發動攻擊。目擊者告訴法新社，阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）機場上空今天傳出爆炸聲響，隨後空...

靠偽裝避險？為通過荷莫茲海峽 至少10船隻改成「大陸身分」

美以空襲伊朗引發的中東局勢動盪，正持續外溢至全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。戰火之下，越來越多被困商船開始採取「身分偽裝」的方式避險，透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻...

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

美國與以色列對伊朗開戰，首都德黑蘭居民5日晚間經歷許多人形容為最猛烈的一次夜間轟炸。空襲一波接一波，讓城市籠罩在失眠與不安的氣氛中。由於近乎全面斷網，從伊朗傳出的資訊零碎且難以驗證。然而，透過代理連線傳出的多段敘述，以及打給海外朋友的通話，多位德黑蘭居民訴說了他們的遭遇與心情。

杜拜衰捲戰火！稅收優惠難敵動盪 富豪「錢」逃星、港

杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的有錢人不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

美匿名官員：伊朗女子小學被炸165死 美軍要負責

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，造成當地女子小學多逾165位平民喪命，聯合國(UN)和人權觀察組織紛紛加以譴責，而且衛星照片與專家分析以及公開訊息，均把這場悲劇的罪魁禍首指向美軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。