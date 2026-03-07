杜拜機場上空傳出爆炸聲 目擊者稱見到煙霧

伊朗目前正持續對波斯灣地區發動攻擊。目擊者告訴法新社，阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）機場上空今天傳出爆炸聲響，隨後空中出現雲狀煙霧。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，多架飛機正在機場上空盤旋，明顯呈現等待模式。

儘管阿拉伯聯合大公國境內目標每天遭受無人機攻擊，全球最繁忙的國際樞紐杜拜主要機場已於2日恢復有限航班。

杜拜媒體辦公室在社群平台X上發文，將事件描述為「攔截後碎片墜落導致的輕微事故」，但在同一則貼文中也否認了外傳關於機場的報導。

美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊引發戰爭，杜拜機場有4名工作人員受傷，一個中央大廳受損。

杜拜機場當時表示，這起事件已「迅速獲得控制」，但未提供更多細節。

伊朗的攻擊也擊中了阿布達比（Abu Dhabi）機場、高檔的人造朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah Island）開發區以及知名地標帆船飯店（Burj Al Arab）。此外，無人機碎片3日在美國駐杜拜領事館引發一場火災。