快訊

經典賽Live／「國防部長」張育成2分打點添火 四上中華8：0

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／近距離友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美軍F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機2018年5月5日在美國佛羅里達州勞德岱堡航空展進行飛行表演。資料照片。美聯社
一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機2018年5月5日在美國佛羅里達州勞德岱堡航空展進行飛行表演。資料照片。美聯社

美國3架F-15戰鬥機1日遭友軍誤擊墜落，有消息人士稱造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機。據稱誤擊發生瞬間的未經證實影像已在網路上流傳，畫面顯示至少2名飛行員跳傘逃生。

每日郵報報導，美國中央司令部表示，3架F-15E「打擊鷹」戰機2日上午被誤認為伊朗戰機後遭擊落，機上6名飛行員被迫全部彈射逃生。據熟悉事件初步報告的消息人士透露，一名科威特F/A-18戰機飛行員據稱向3架美國戰機發射了三枚飛彈。

最新流出的未經驗證影片據稱顯示，一架美國F-15在空中遭擊中後起火燃燒，隨即快速向地面墜落。畫面可見戰機拖著白煙，兩名飛行員從機上彈射而出，飛機則失控旋轉。在戰機墜落過程中，還可以看到一架科威特F/A-18戰機從上方飛過，兩名飛行員在空中隨著降落傘緩緩下降。

此前已有畫面顯示，F-15E戰機失控旋轉後墜落地面。根據軍事資訊帳號Clash Report說法，儘管影片真實性尚未獲得確認，但畫面顯示這架科威特F/A-18戰機疑似在近距離空戰中，發射AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈擊落該架美國空軍F-15E戰機。

戰機 美國

延伸閱讀

眾院共和黨護航 限制川普戰爭權力案遭否決 美關閉駐科威特大使館

影／F-35首度擊落有人戰機！以伊戰機德黑蘭空戰畫面曝光

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

史上首次 以色列F-35擊落伊朗俄製戰機

相關新聞

影／近距離友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美軍F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

美國3架F-15戰鬥機1日遭友軍誤擊墜落，有消息人士稱造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機。據稱誤擊發生瞬間的未經證實影像已在網路上流傳，畫面顯示至少2名飛行員跳傘逃生。

美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

美國與以色列對伊朗發動的戰爭屆滿一周，儘管擊殺包括最高領袖哈米尼在內的相當大一部分領導層，但美國總統川普在海外用兵時，本來盤算盡可能減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今局勢不僅已超出川普的盤算，甚至有失控擴大的風險。

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

利刃出鞘！戰功彪炳的美軍第82空降師臨時取消演訓 待命打伊朗？

華盛頓郵報6日報導，美軍最近幾天突然取消第82空降師總部（Headquarters Element）的一場重大訓練演習。原計劃該單位前往路易斯安那州的波克堡（Fort Polk）參與訓練，但被要求留在北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg）待命。這一變動讓五角大廈內部人士提高警覺，認為這可能是為中東，特別是伊朗衝突準備地面部隊的前兆信號。

美媒：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的大規模入侵

NBC新聞7日獨家報導，2名美國官員、1名前美國官員及一名知情人士透露，美國總統川普曾私下對在伊朗境內部署美軍地面部隊表達高度興趣。

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

美國與以色列對伊朗開戰已一周，據統計目前約有1000艘船被困在波斯灣及周邊海域。伊朗持續向船隻開火，不僅把目標對準試圖穿越波斯灣出口狹窄的荷莫茲海峽的船隻，甚至更北方的科威特附近也有船隻遭到攻擊，一些船隻開始採取一種行之有年的伎倆避險：利用應答器宣稱自己是中國船隻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。