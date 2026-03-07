影／近距離友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美軍F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

美國3架F-15戰鬥機1日遭友軍誤擊墜落，有消息人士稱造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機。據稱誤擊發生瞬間的未經證實影像已在網路上流傳，畫面顯示至少2名飛行員跳傘逃生。

每日郵報報導，美國中央司令部表示，3架F-15E「打擊鷹」戰機2日上午被誤認為伊朗戰機後遭擊落，機上6名飛行員被迫全部彈射逃生。據熟悉事件初步報告的消息人士透露，一名科威特F/A-18戰機飛行員據稱向3架美國戰機發射了三枚飛彈。

最新流出的未經驗證影片據稱顯示，一架美國F-15在空中遭擊中後起火燃燒，隨即快速向地面墜落。畫面可見戰機拖著白煙，兩名飛行員從機上彈射而出，飛機則失控旋轉。在戰機墜落過程中，還可以看到一架科威特F/A-18戰機從上方飛過，兩名飛行員在空中隨著降落傘緩緩下降。

此前已有畫面顯示，F-15E戰機失控旋轉後墜落地面。根據軍事資訊帳號Clash Report說法，儘管影片真實性尚未獲得確認，但畫面顯示這架科威特F/A-18戰機疑似在近距離空戰中，發射AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈擊落該架美國空軍F-15E戰機。