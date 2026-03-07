快訊

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與以色列對伊朗開戰已一周，據統計目前約有1000艘船被困在波斯灣及周邊海域，一些船隻開始採取一種行之有年的伎倆避險：利用應答器宣稱自己是中國船隻。資料照片。法新社
美國與以色列對伊朗開戰已一周，據統計目前約有1000艘船被困在波斯灣及周邊海域。伊朗持續向船隻開火，不僅把目標對準試圖穿越波斯灣出口狹窄的荷莫茲海峽的船隻，甚至更北方的科威特附近也有船隻遭到攻擊，一些船隻開始採取一種行之有年的伎倆避險：利用應答器宣稱自己是中國船隻。

路透報導，美國總統川普3日表示，如有必要，美國海軍可能開始護送油輪通過荷莫茲海峽。伊朗國營媒體6日報導，伊朗革命衛隊發言人納伊尼（Alimohammad Naini）對此發出挑戰，要求美國部署海軍艦艇護送油輪穿越荷莫茲海峽。

納伊尼說：「伊朗非常歡迎為油輪提供護航，也歡迎美國部隊出現在荷莫茲海峽的通行過程中。順便說一句，我們正在等待他們的出現。」他並表示：「我們建議美國人在做出任何決定之前，記住1987年美國超級油輪『布里奇頓號』（Bridgeton）遭到攻擊起火的事件，以及最近遭到攻擊的油輪。」

自美以伊三國開戰以來，革命衛隊下令船隻不要穿越荷莫茲海峽這條戰略水道，至少已有9艘船遭到攻擊。根據金融時報分析MarineTraffic數據，過去一周至少有10艘船將目的地訊號改為「中國船東」（Chinese Owner）、「全體中國船員」（All Chinese Crew）或「船上為中國船員」（Chinese Crew Onboard）。

部分船隻還採取另一種策略，即操縱GPS訊號誤導導引武器。改變應答器訊號的船隻類型不一，多數船隻仍停留在波斯灣內。不過，一艘名為「鐵娘子號」（Iron Maiden）的船隻4日快速穿越荷莫茲海峽，途中短暫將訊號改為「中國船東」。另一艘名為「博阿濟齊號」（Bogazici）的燃料油輪則在衝突第一天、即2月28日時，將自己標示為「土耳其穆斯林船隻」（Muslim Vsl Turkish），安全通過後才恢復原名。

金融時報指出，船舶應答器訊號主要用於與附近船隻通訊並防止碰撞，但目的地欄位很容易被修改。航運數據平台Kpler分析師萊特（Matthew Wright）表示：「基本上什麼都可以改，你可以在那裡填任何想寫的內容。」他說，船員試圖掩蓋與特定港口、目的地或國籍之間的聯繫，因此帶有某種欺瞞意味。

萊特指出，這種做法最早出現在2023年的紅海，當時葉門叛軍「青年運動」開始攻擊商業船隻。他說，雖然目前仍不清楚伊朗部隊或其代理勢力是否會對聲稱與中國有關的船隻採取不同待遇，但船員願意嘗試任何可以降低遭攻擊風險的方法。

美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

美國與以色列對伊朗發動的戰爭屆滿一周，儘管擊殺包括最高領袖哈米尼在內的相當大一部分領導層，但美國總統川普在海外用兵時，本來盤算盡可能減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今局勢不僅已超出川普的盤算，甚至有失控擴大的風險。

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

美國總統川普6日在自創社群平台「真實社群」發文表示，除非伊朗「無條件投降」（unconditional surrender），否則美伊之間不會達成任何協議。不過，他在接受Axios訪問時表示，「無條件投降」可能意味著徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力，不一定是正式宣布投降。

利刃出鞘！戰功彪炳的美軍第82空降師臨時取消演訓 待命打伊朗？

華盛頓郵報6日報導，美軍最近幾天突然取消第82空降師總部（Headquarters Element）的一場重大訓練演習。原計劃該單位前往路易斯安那州的波克堡（Fort Polk）參與訓練，但被要求留在北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg）待命。這一變動讓五角大廈內部人士提高警覺，認為這可能是為中東，特別是伊朗衝突準備地面部隊的前兆信號。

美媒：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的大規模入侵

NBC新聞7日獨家報導，2名美國官員、1名前美國官員及一名知情人士透露，美國總統川普曾私下對在伊朗境內部署美軍地面部隊表達高度興趣。

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

美國與以色列對伊朗開戰已一周，據統計目前約有1000艘船被困在波斯灣及周邊海域。伊朗持續向船隻開火，不僅把目標對準試圖穿越波斯灣出口狹窄的荷莫茲海峽的船隻，甚至更北方的科威特附近也有船隻遭到攻擊，一些船隻開始採取一種行之有年的伎倆避險：利用應答器宣稱自己是中國船隻。

再增對伊朗戰力！美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地

美國與以色列對伊朗開戰屆滿一周，根據福斯新聞報導，美國海軍準備派出第三個航空母艦打擊群穿越大西洋，加入作戰行動。

