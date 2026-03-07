聽新聞
伊朗女子小學遇襲165死 外媒：美國調查指向美軍或需負責
路透社3月6日引述兩名美國官員消息報導，美國軍方調查人員認為，美軍很可能需要對伊朗女校襲擊事件負責，相關調查尚未完成，暫未得出最終結論。
美國、以色列聯手對伊朗發起襲擊首日，伊朗南部米納布市（Minab）一所女子小學遭襲，據伊朗方面指，造成至少165人死亡，死者多為兒童。
據報導，截至目前，以色列和美國軍隊在伊朗的打擊行動中採取分工協作模式：以軍負責打擊伊朗西部導彈發射場；美軍則打擊伊朗南部的導彈發射場以及海軍目標。
若美國參與襲擊一事得到證實，這次襲擊將成為美國在中東數十年衝突中造成平民傷亡極嚴重的事件之一。
報導又引述消息人士指，不排除未來會出現新的證據，從而以免除美國責任的可能。
美國防長赫塞思（Pete Hegseth）周三表示：「我們當然絕不會以平民目標為攻擊目標，但我們正在對此進行調查。」
伊朗外長阿拉奇 （Abbas Araghchi）3月4日指責美國和以色列應對襲擊負責。聯合國敦促要對此事的幕後「勢力」展開徹查。
文章授權轉載自《香港01》
