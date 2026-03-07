美伊戰爭滿一周！川普速戰速決夢碎 未來4種情境發展一次看

美國與以色列對伊朗發動的戰爭屆滿一周，儘管擊殺包括最高領袖哈米尼在內的相當大一部分領導層，但美國總統川普在海外用兵時，本來盤算盡可能減少美方人員傷亡與經濟衝擊。如今局勢不僅已超出川普的盤算，甚至有失控擴大的風險。

美軍中央司令部在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）第7天發布戰報指出，美軍在一周內動用大規模空海戰力與情報資產，對伊朗境內逾3000個目標發動打擊，削弱防空、飛彈與海軍能力，以瓦解伊朗政權的安全體系。

一周以來，伊朗境內已有近1200人死亡。美國潛艦還在印度洋發射魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，造成87名水兵死亡。美軍則有6名人員遇襲殉職，以色列有9人死於伊朗飛彈襲擊。

伊朗很快將戰事擴大為區域危機，黎巴嫩真主黨與葉門叛軍青年運動等代理勢力相繼參戰。全球約20%的石油運輸需經過的荷莫茲海峽幾近陷入封鎖狀態，原油期貨價格本週漲幅創下1983年後的新高。隨著伊朗攻擊波灣國家的美國機構與石油設施，油價可能繼續走高突破每桶100美元。卡達能源部長卡比警告，未來幾週油價恐飆至每桶150美元。

專家認為，這場新的中東戰爭可能出現4種主要情境，依照「和平程度」由高到低排序，從有序且相對平和的過渡，一直到血腥混亂。

●迅速過渡

美以的理想情境，是伊朗軍隊與革命衛隊依照川普要求放下武器，各派反對勢力整合並組成臨時政府。在準備舉行選舉的同時，伊朗把剩餘的核子計畫交給美國監管，特別是離心機與高濃縮鈾，同時放棄長程飛彈計畫，並讓美國石油公司取得伊朗能源市場的大部分准入權。不過專家認為，這個情境最不可能發生。

●馬杜洛模式

美軍1月初突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，他的副手接掌政權並承諾合作，美國則獲得大量石油利益。川普很可能會接受類似結果。這需要一位溫和派人物來接替哈米尼，或者神職領導階層、革命衛隊出現一位務實的強硬派。新政府經過一輪談判後將讓步，放棄核計畫並嚴格限制飛彈，向美國公司授予廣泛的石油和天然氣特許權。作為向美以讓步的交換條件，這個新政權將被允許存續，並得以繼續打壓異己。

●伊朗政權撐過風暴

轟炸行動下的倖存者將頑強固守，伺機發射飛彈與無人機。一位類似哈米尼的強硬神職人員可能被選為最高領袖，或選出一名革命衛隊能輕易操控的弱勢政治人物。川普曾表示行動約為期4周，政權殘餘勢力可能因此受到鼓舞，認為川普終將自行宣布勝利並撤軍，留下以色列繼續轟炸。

許多專家認為，這是最可能出現的情境之一。但最糟糕的情況是，核計畫與飛彈計畫將被轉移到更深的地下，避開國際原子能總署（IAEA）監督。哈米尼禁止製造核彈頭的宗教法令（fatwa）被撤回。倖存領導層得出結論：擁有核武是唯一的生存保證，政權也變得愈來愈像北韓：孤立、偏執且擁有核武。

●內戰與混亂

在這種情境下，若伊朗政權在美以數周轟炸下逐步被削弱，而兩國又決心不讓伊斯蘭共和國繼續存在，局勢可能迅速失控。部分伊斯蘭革命衛隊成員倒戈，大批抗議者將重返城市街頭，少數民族分離主義運動趁隙將武器輸入伊朗境內。隨著戰後伊朗在邊境地區逐漸分裂，不穩定局勢可能沿著族群界線擴散，高濃縮鈾甚至可能成為各方爭奪的目標，或被出售到國外。這種最壞情況雖然不太可能發生，但也非完全不可能。